Finanza, Carabinieri e Polizia ai remi per il “Palio in Divisa”

Tutto pronto a Luino per l’11a edizione del “Palio in divisa”, la sfida remiera che vede impegnati i portacolori delle forze dell’ordine, con l’organizzazione a cura della Canottieri Luino con la collaborazione di Avav, Sub Alto Verbano e Nautica Marine Star.

La regata è prevista per le ore 18 di sabato prossimo, 29 giugno, con l’utilizzo di imbarcazioni di coastal rowing affidate a equipaggi “4 di coppia” (cioè con due remi a testa) con timoniere. Il percorso sarà un triangolo della lunghezza di mille metri da ripetere per tre volte. La scelta del coastal rowing non è casuale: Luino e la sua società sono al centro del sistema federale di questa disciplina; negli anni scorsi il club del presidente Manzo ha anche ospitato il “World Rowing Tour” della FISA – la federazione internazionale – che ha portato 70 partecipanti provenienti da tutto il mondo a remare per diletto sulle acque del Lago Maggiore.

Tornando al “Palio in Divisa”, saranno tre i Corpi che si contenderanno la vittoria: i detentori del trofeo sono gli uomini della Guardia di Finanza che dovranno difendersi dagli agguerriti equipaggi messi in acqua da Carabinieri e Polizia. Lo start – come detto, alle 18 – sarà dato nelle acque antistanti il Parco a lago, e verrà anticipato dalla esposizione dei mezzi dei corpi civili e militari e dalla dimostrazione della squadra cinofila di salvataggio della Guardia di Finanza. In serata, al Centro Remiero di via Lido 6, sarà possibile assistere da una posizione privilegiata allo spettacolo pirotecnico organizzato dalla locale Ascom per la festività del Santo Patrono.