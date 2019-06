Furgone e tir si scontrano fuori da un’azienda

L’incidente ha coinvolto un mezzo furgonato ed un tir ma, fortunatamente, le conseguenze per le persone alla guida sono state lievi.

È accaduto a Solbiate Arno lunedì 17 giugno quando, alle 10.30, un furgone che stava percorrendo viale delle industrie ha colpito un tir ed è andato a sbattere violentemente contro il guard rail all’ingresso di un’azienda.

Dopo un primo momento di spavento all’arrivo dei soccorsi è parso chiaro che non si erano verificate gravi conseguenze per le persone coinvolte. Una persona è stata ricoverata in codice verde per controlli e i mezzi sono stati rimossi. sul posto la polizia locale ha fatte i rilievi del sinistro e garantito la sicurezza durante il passaggio delle auto.