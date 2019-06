Il “Galà al monastero” raccoglie 10mila euro

Ha superato le aspettative l’evento benefico “Galà al Monastero” che si è svolto il 14 giugno scorso al chiostro del monastero di San Michele a Lonate Pozzolo.

Galleria fotografica Galà monastero Lonate Pozzolo 4 di 5

Si è respirata un’atmosfera magica per tutta la durata dell’evento: sia dall’apertura della mostra dei quadri di Gerardo De Angelis nel pomeriggio (visitata in anteprima dai ragazzi del Perograno), sia durante la cena allietata dai magistrali ““Spring to Summer Jazz Quartet”, sia durante il momento dell’asta.

«L’obiettivo era molto alto, ma grazie alla sentita partecipazione degli ospiti abbiamo raccolto più di 10.000 euro. Questa cifra è stata raggiunta sia grazie alla vendita dei quadri (per più di 4.000 euro) sia grazie alle donazioni spontanee degli invitati. Auspichiamo che l’evento possa essere il primo di una lunga serie: il traguardo raggiunto è stato possibile solo grazie all’obiettivo comune di solidarietà che ha unito le tre associazioni Pro Loco Lonate Pozzolo, l’associazione culturale “Il Fontanile” e l’associazione “Periferia sociale” e grazie alla disponibilità della location patrocinata dall’Amministrazione Comunale. L’esempio perfetto di come “l’unione fa la forza”».