I genitori contestano la mensa: il Comune elenca i miglioramenti fatti

Cibo scadente, scarsa igiene e pochi controlli di quanto viene servito agli alunni.

Si riassume così la lettera inviata da un genitore della scuola media Violetti al Sindaco di Varese Davide Galimberti. Una protesta lunga e circostanziata, corredata di foto a dimostrazione della poca attenzione ai piatti serviti ai ragazzini.

Egr. Signor Sindaco,

siamo un gruppo di genitori della scuola media “Vidoletti” molto insoddisfatti e seriamente preoccupati per il servizio di refezione scolastica di cui i nostri figli hanno usufruito durante l’anno scolastico appena concluso.

Fin dall’inizio dell’anno, a partire dal mese di settembre, abbiamo più volte segnalato all’ufficio preposto del Comune di Varese, al Tecnologo Alimentare direttamente e tramite il rappresentante dei genitori in commissione mensa lo scarso gradimento del servizio mensa da parte dei nostri ragazzi, senza ottenere i risultati sperati.

A tal proposito, in data 21 gennaio si è verificato il rinvenimento di un pezzo di ferro nel pasto di una bambina, fatto che riteniamo estremamente grave.

In data 4 maggio ci siamo riuniti in assemblea durante la quale abbiamo concordato di inviare al Comune di Varese, a vari indirizzi, tra cui l’Assessore ai servizi educativi dott.ssa Di Maggio, una relazione riassuntiva in merito ai problemi emersi relativi alla mensa.

Nella successiva riunione della Commissione mensa tenutasi in Comune il 14/05/19, l’Assessore ai servizi educativi affermava di non essere al corrente della lettera. Si precisa che la stessa era stata inviata via PEC il 9 maggio, questi sono gli estremi di ricevimento e accettazione presso il protocollo del comune: Identificativo messaggio: opec2891.20190509095625.05916.168.1.62@pec.aruba.it. Fino ad oggi non abbiamo ricevuto nessuna risposta da parte del Comune.

Nella stessa riunione, la tecnologa alimentare ometteva di segnalare il grave episodio avvenuto in data 21 gennaio sopra descritto. In merito a questo evento non abbiamo ricevuto alcuna informazione, nonostante le richieste del rappresentane dei genitori in Commissione mensa riguardo ai controlli fatti e ai provvedimenti presi nei confronti della Società che fornisce il servizio per assicurarsi che tali fatti non si ripetano. Tale omissione in Commissione mensa è, a nostro avviso, molto grave.

La stessa tecnologa enfatizzava invece, soltanto l’indice di gradimento del servizio mensa da parte degli utenti espresso in termini di percentuale statistica fatta in base alle schede dei sopralluoghi effettuati. Al riguardo, si fa presente che le attuali schede di verifica di accettazione del pasto, prevedono che se la metà dei bambini consuma metà razione, il pasto risulta accettato in parte e quindi il riscontro finale in percentuale è positivo; quindi ad esempio, se su 20 bambini, 10 consumano metà pasto e 10 bambini non mangiano nulla o quasi, risulta che il pasto è stato gradito comunque.

Tale impostazione di verifica è a dir poco assurda; serve solo a fare una statistica fine a sé stessa per far credere che va sempre tutto bene anche nel caso in cui la metà dei ragazzi non mangi nulla o poco più.

Dal momento che noi siamo i genitori degli alunni INSODDISFATTI E NON CONSIDERATI nella statistica, siamo MOLTO PREOCCUPATI che tale grave situazione si protragga anche con il servizio di refezione per il nuovo anno scolastico.

Per i motivi sopra esposti, La informiamo che, se non avremo una concreta risposta in merito alle richieste avanzate nella lettera concordata nell’assemblea del 4 maggio, di cui si allega copia, siamo decisi a non pagare la retta della mensa per il nuovo anno scolastico fornendo ai nostri figli il pasto da casa.

In attesa di cortese riscontro porgiamo distinti saluti.

I Genitori tramite Il Rappresentante in commissione mensa della scuola “Vidoletti” Mario Persicone.