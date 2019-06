Giorgio Piccaia a Contemporary Art Milan

Giorgio Piccaia è tra i protagonisti della mostra Contemporary Art Milan nell’ambito del Festival musicale Contaminafro, che si tiene dal 18 al 29 giugno alla Fabbrica del Vapore di Milano.

L’artista presenta la nuova grande tela in acrilico dal titolo “I Sensi di Leo” realizzata appositamente per l’occasione.

Contemporary Art Milan è un’esposizione collettiva che coinvolge oltre venti artisti internazionali in dialogo tra loro attraverso il linguaggio universale dell’arte. Saranno presentati dipinti, fotografie, sculture, video ed installazioni site-specific.

Scrive di Piccaia Luca Beatrice nel catalogo della mostra Pei’s World, Spazio Thetis, Arsenale Nord a Venezia (11 maggio-24 novembre 2019): “…Pur muovendosi tra installazioni e interventi tridimensionali, Giorgio Piccaia sente il bisogno, l’esigenza, la necessità periodica di tornare alla pittura dentro la dimensione del quadro. Un quadro costruito da trama, disegno, impronta, impreziosito da interventi polimaterici in grovigli che dimostrano come l’ispirazione desunta dall’informale astratto non abbia assolutamente finito la propria corsa. Rifiutando immagini troppo frontali, in un tempo dove l’abuso dell’icona è sotto gli occhi di tutti, Piccaia reinventa la pittura come uno spazio per pensare. Là dove il pensiero corrisponde alla libertà”.

Nei suggestivi spazi Messina e Ex Cisterne della Fabbrica del Vapore, il percorso si snoda attraverso opere eterogenee per tecnica, stile, testimoni di radici storiche e culturali differenti ma tutte espressione di un lavoro di ricerca intenso e dalla forte valenza simbolica che saprà colpire la sensibilità del visitatore.

Giunto alla sua sesta edizione, il festival Contaminafro-Identità in evoluzione, che gode del Patrocinio del Comune di Milano, nasce dalla necessità di dare spazio alla creatività degli artisti africani e non, mettendo a disposizione palchi su cui esprimere i propri talenti e permettere ai giovani l’incontro con grandi artisti internazionali. Diverse Arti che dialogano, connubio di poetiche ed espressività. Contaminafro è un “luogo” dove convivono in armonia spettacoli, concerti, mostre, cucina e artigianato dal continente africano, laboratori, esposizioni fotografiche, pittoriche e installazioni.

Gli Artisti di Contemporary Art Milan che espongono sono: Horst Beyer, Jorge Cavelier, Xingjun Chen, Laurentiu Craioveanu, Tan Ding Jjnjin Dong, Andrea Famà, Huiming Hu, Kikoko Jinghua Li, Cong Ma, Giorgio Piccaia, Carlo Ramous, Lavinia Rotocol, Maria Jole Serreli, Feng Shi, Agostino Tulumello, Hao Wang Xiaomei, Wu Shaoqi e Yin Huan Zhou

Contemporary Art Milan

Progetto di Milan Art & Events Center

Fabbrica del Vapore, Sala Messina e Ex Cisterne, Via Procaccini 4, Milano

Inaugurazione: martedì 18 giugno ore 17:00.

Ingresso libero

Orari: dal 19 al 29 giugno 2019 dalle ore 10.00 alle 20.00

www.contaminafro.com