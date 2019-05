Grande spavento al Twiggy: si incendia la cucina

Si è risolto in un grande spavento l’incendio che si è sviluppato nel pomeriggio di venerdì 31 maggio nella cucina del Twiggy a Varese, in via de Cristoforis.

Per spegnerlo sono intervenuti i vigili del fuoco di Varese con un’autoscala: ma alla fine l’allarme è cessato in breve tempo.

L’incendio, tra l’altro, non ha coinvolto Filmstudio 90 dove in serata si proiettava un film della rassegna Di Terra e di Cielo ad assietere, caste e regista del film, che, ala fine delle bonifiche, sono tranquillamente saliti al piano della sala cinema.