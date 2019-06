Inaugurazione della targa alla memoria di Antonio Parma

Lunedì 24 giugno si è svolta l’inaugurazione ufficiale della targa che il Rotary Club ha voluto dedicare alla memoria dell’industriale saronnese Antonio Parma (1854-1922).

L’appuntamento ha fatto parte di un progetto più ampio del Rotary Club Saronno di apposizione di targhe con informazioni biografiche delle diverse personalità nelle strade cittadine intitolate proprio a saronnesi ‘illustri’ per l’impegno che hanno profuso in campo economico, sociale e militare.

L’iniziativa ha avuto l’apprezzamento dell’amministrazione che, oltre all’autorizzazione del posizionamento della targa commemorativa all’interno di un’aiuola verde delimitata dalla nuova pista ciclo-pedonale in corrispondenza dell’intersezione tra viale Lombardia e via Varese, ha voluto partecipare con convinzione.

Presente il vice sindaco e assessore al Bilancio, Pierangela Vanzulli: «Iniziative come queste sono importanti per tutta la cittadinanza – ha detto il vice sindaco durante il suo intervento – in quanto ricordano famiglie che hanno contributo a portare il nome di Saronno in tutto il mondo. La nostra città infatti è conosciuta anche grazie all’impegno di famiglie come Parma, Lazzaroni e tante altre che si sono contraddistinte nel mondo imprenditoriale. Progetto dunque – ha concluso – che vede il plauso di tutta l’amministrazione».