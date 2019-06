La squadra di Galli scende in campo: “Pronti a ripartire”

Sala consiliare affollata per il primo consiglio comunale a Caronno Varesino ieri, giovedì 6 giugno. Il nuovo sindaco Raffaella Galli, eletta nella lista della Lega, ha presentato la sua squadra e al termine del consiglio ha dichiarato:«Auguro a tutti, maggioranza e minoranza, buon lavoro. Spero si riesca ad operare in sintonia per il bene del paese».

Unica nota di una seduta senza scossoni la “protesta silenziosa” della candidata di SiAmo Caronno, che siede sui banchi dell’opposizione, che si è presentata, insieme al compagno di partito Federico Longhi, con un foglio appuntato al petto con la scritta: 589.061, 80 euro. La protesta si riferisce, con molta probabilità, al denaro speso per Villa Menni, investimento più volte contestato dalla lista di Maria Rosa Broggini.

LE DELEGHE

Nella giunta: Fulvio Mantovan vice sindaco con delega al Bilancio, Tributi locali e al Personale; Mario De Micheli assessore, delega Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Sicurezza, Polizia Locale e Protezione civile; Nicoletta Basso assessore, delega a Cultura, Sport e Tempo Libero, Politiche Giovanili e Biblioteca Comunale; Raimondo Levorin assessore delega Ecologia e Ambiente.

Consiglieri di maggioranza: Gianluca Perego, Vittorio Ballerio, Fulvio Mantovan, Raimondo Levorin, Cinzia Battilana, Gianfranco Pocchetto.

Consiglieri di minoranza: Maria Rosa Broggini, Federico Longhi, Gianfranco Gumiero (SiAmo Caronno); Galileo Mongera (Lista civica per Caronno)