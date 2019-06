L’Alveare di Saronno, serata di laboratori e di festa

L’Alveare di Saronno, in collaborazione con il Toda Joia, presenta il terzo appuntamento di festa e laboratori per bambini in via PIave 1.

Sabato 8 Giugno, incontro gratuito “Merende sane”, un confronto aperto con la nutrizionista per ragionare sul cibo e sul rapporto con i nostri bambini. Durante l’incontro sarà realizzata qualche ricetta (lecca lecca colorati, gelato alla frutta e frolla) e i bambini potranno realizzare il proprio “biscottone” da portare a casa. L’incontro è gratuito ma i posti limitati.

A seguire, ore 18.30, laboratorio caseario per bambini: ogni bimbo potrà creare la sua forma di formaggio, grazie all’azienda agricola Zipo, produttore dell’Alveare di Saronno. A seguire serata di festa e degustazioni, con i taglieri di formaggi dell’Alveare tutti da gustare, in abbinamento a marmellate, chutney e altre delizie del produttore VerdebioNatura.

Per passare una serata tranquilla, con o senza bambini, nella bella cornice all’aperto del Palaexbo. Per iscrizioni ai laboratori, info e prenotazioni, inviare un whatsapp al n. 3493508160 (Marina, gestore dell’Alveare di Saronno).