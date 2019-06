L’Anpi celebra il 2 giugno, la Repubblica e la Costituzione

Anpi in piazza a Gallarate per il 2 giugno, per celebrare la Repubblica.

«La vittoria della Repubblica ha rappresentato il miglior elemento di rottura della continuità dello stato italiano nella fase politica determinata dalla sconfitta della guerra fascista» diceve Giorgio Amendola. E in questo senso l’Anpi di Gallarate ha voluto essere in piazza con un gazebo, per ricordare l’anniversario del referendum del 1946. Con bandiere europee e tricolori, tra i pochi visti durante la giornata: purtroppo la festa è stata infatti quasi ignorata in città, nessuna celebrazione ufficiale e poche bandiere alle finestre.

Il 2 giugno – primo voto a suffragio universale in Italia – coincide anche con l’elezione dell’Assemblea Costituente, primo parlamento dell’Italia libera, fucina della carta costituzionale: «La Costituzione, che Piero Calamandrei definiva come Resistenza tradotta in formule giuridiche, costituisce per tutti noi, in questa delicato momento storico, la bussola e la guida della nostra democrazia» ha ricordato in questi giorni Roberto Cenati, presidente dell’Anpi provinciale di Milano.