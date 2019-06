Lo street food “di casa” si impara a Busto Arsizio

Sarà il Birrificio di Como a raccontare i segreti dello street food nel prossimo corso Tigros, che si svolgerà giovedì 20 giugno 2019 dalle 17 alle 19 al Buongusto di Busto Arsizio, in via Pirandello.

A raccontarla, uno chef novità: Gianmario Carta, che rappresenta in cucina lo storico Birrificio.

I corsi sono gratuiti, ma per partecipare da protagonisti è però importante prenotarsi. Per questo evento le prenotazioni sono chiuse: guardate però sul sito Tigros cosa potrebbe interessarvi, in modo da non perdere le prossimi occasioni iscrivendovi al più presto on line.