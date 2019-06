Mangia fuoco, acrobati e clown invadono la piazza

“Artisti di Strada” in piazza a Gallarate questo venerdì 28 giugno per una festa che si rinnova ogni anno in piazza libertà con giocolieri, acrobati e burattini coordinati dalla regia di Sbocc, l’arte che sbocca, la scuola di Circo di casa a Cardano al Campo.

Nel dopocena, a partire dalle ore 20.45, per le vie del centro si susseguiranno spettacoli di giocoleria, acrobazie aeree e burattini, sino al gran finale calle 23.00 in piazza Libertà con lo spettacolo del Mangia Fuoco.

Di seguito il programma.

Apertura h. 20.45 Allievi Scuola di circo Sbocc Piazza San Pietro

. Piazza Libertá alle ore 21 Sebastian Burrasca (Fabio Luciniano – clownerie)

. Corso Mazzini ore 21.15 Grande Lupo Bulgaro (Teodor Borisov – marionette)

. Corso Italia h.21.30 Lallo Clown (Lorenzo Marchi – equilibrismo e clownerie)

. Piazza San Pietro 21.45 Effer8’s della Scuola di Circo Sbocc

. Piazza Libertá h.22.15 Sebastian Burrasca (Fabio Luciniano – clownerie)

. Corso Mazzini h. 22.20 Grande Lupo Bulgaro (Teodor Borisov – marionette)

. Corso Italia h.22.45 Lallo Clown (Lorenzo Marchi – equilibrismo e clownerie)

Alle ore 23 chiusura di serata con lo spettacolo di Fuoco di Davide Mariani, Messere della Brace.

Itineranti per le vie del centro per tutta la sera i giocolieri di Minimal Circus.