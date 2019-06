I Mattattori tornano in provincia con “Coppia aperta, quasi spalancata”

Finale di stagione col botto per la compagnia teatrale “I Mattattori”. Due spettacoli all’aperto per finire alla grande questa stagione, che ha visto i mattattori impegnati in 3 repliche di “Ti presento papà” e 18 repliche di “Coppia aperta quasi spalancata”. Oltre 3000 i km percorsi ma per finire si torna in provincia di Varese con “Coppia aperta quasi spalancata” di Dario Fo.



Domenica 16 giugno alle ore 17.00 circa, a Carnago, presso la biblioteca “Bica” (zona centro storico), seguirà apericena africana e sarà possibile acquistare prodotti della cooperativa, tutto il ricavato sarà devoluto a good samaritan ed ai suoi progetti nel nord Uganda.

Sabato 6 luglio alle ore 21.00 appuntamento a Fagnano Olona all’approdo Calipolis di via Cristoforo Colombo 80. Serata ad ingresso libero e offerte devolute per progetti in Camerun.