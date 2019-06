Maturità: al classico usciti Tacito e Plutarco

Seconda prova di maturità e prima novità: la seconda prova “doppia” per classico, scientifico e linguistico.

La chiave criptata del Ministero per poter vedere le prove è arrivata alle 8.30 e già dopo 10 minuti circolava la voce della traccia del doppio autore classico: Tacito per la versione di latino da tradurre

tratto da Historiae e Plutarco per quella di greco da tradurre e analizzare circa il metodo storiografico.

Gli studenti dei licei classico e scientifico sono chiamati ad affrontare tracce che verifichino le loro competenze sulle materie di indirizzo: greco e latino e fisica e matematica.

Il sito Studenti.it già alle 9.00 indicava a grandi linee le prove per i diversi istituti: