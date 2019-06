Nuova Amministrazione Fedre, il commento dell’ex sindaco Bison

Dopo una campagna elettorale abbastanza tranquilla e con le squadre in campo rispettose dell’avversario, il mandato di Paolino Fedre come sindaco di Gornate Olona inizia con qualche mormorio. Durante il primo Consiglio comunale il sindaco aveva infatti omesso di citare Barbara Bison nell’elenco di Primi cittadini, con i quali aveva collaborato quando svolgeva l’incarico di funzionario comunale. Fedre aveva poi, comunque, rimarcato l’auspicio di collaborare proficuamente con la minoranza per il bene della collettività.

L’ex sindaco Bison ha deciso ora di prendere la parola, inviandoci una nota per commentare l’episodio e riflettere sul quinquennio amministrativo appena iniziato:

“Sebbene il sindaco Paolino Fedre non mi abbia volutamente ringraziato durante il consiglio di insediamento, non ho ritenuto di cogliere la provocazione, non lo faccio oggi, e non lo farò nemmeno domani. E’ stato certamente un gesto poco cortese, considerato che sono stata sindaco per dieci anni, che sono seduta sul banco dell’opposizione e che sono stata l’unica donna sindaco a Gornate. Mettersi a battibeccare durante il Consiglio, però, sarebbe stata una mancanza di eleganza, e soprattutto una mancanza di rispetto verso i nuovi insediati, che avevano il pieno diritto di vivere in un clima di serenità il loro primo importante appuntamento in Consiglio. Io credo che ci siano un tempo ed un luogo per ogni cosa e che le questioni personali non debbano mai trovare spazio nella sede istituzionale per eccellenza, qual è il Consiglio comunale. Ma questa è una mia opinione.

Il nostro comportamento verso la nuova Amministrazione è sin da subito stato improntato alla gentilezza ed educazione. Appena avvenuta la proclamazione Andrea Salvalaggio e la consigliera Chierichetti si sono congratulati con Paolino Fedre. Io non ero presente ma, rientrata a casa, ho mandato un messaggio di “congratulazioni a tutti e buon lavoro” all’attuale vicesindaco Rolando Squizzato; messaggio che immagino sia stato condiviso con tutto il nuovo gruppo.

Per di più, la mattina del Consiglio ho contattato personalmente Paolino Fedre, comunicandogli che noi della minoranza avremmo voluto organizzare un brindisi alla fine del Consiglio di insediamento, per dare il benvenuto a tutti i nuovi Consiglieri ed Assessori di ‘Gornate Civica’.

Ci sembrava un gesto carino.

Il nuovo Sindaco, però, ha rifiutato il nostro invito, manifestando, evidentemente, la volontà del gruppo a lui collegato.

Comunque sia, ‘Insieme per Gornate’ augura a tutti buon lavoro.

Per quanto mi riguarda, la mia soddisfazione sono le numerose preferenze ricevute, segno inequivocabile di come i cittadini volessero la mia presenza nel circuito amministrativo comunale, indipendentemente dal risultato delle elezioni.

‘Insieme per Gornate’ sarà una minoranza attenta e scrupolosa, che svolgerà con diligenza il proprio mandato e sfrutterà appieno i diritti riconosciuti dal Tuel e dal regolamento del Consiglio comunale. Pertanto, ci interfacceremo con gli uffici comunali per ricevere tutte le informazioni utili all’espletamento del nostro incarico e proporremo istanza di accesso agli atti ogni qualvolta lo riterremo necessario.

Sappiamo di poter contare sull’aiuto dell’Architetto Marco Farè e di Stefano Moroni, ex assessori all’edilizia – lavori pubblici ed al bilancio, persone preparate e di esperienza. Questo per noi è molto importante, sia in vista dei futuri bilanci comunali, sia del PGT che si andrà a delineare nel prossimo quinquennio, principale strumento di tutela del territorio.

Avv. Barbara Bison