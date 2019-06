Open day di Avis Vedano nella Giornata mondiale dei donatori

L’Avis comunale di Vedano Olona organizza per venerdì 14 giugno un’intera giornata a porte aperte per illustrare a chiunque sia interessato il tema della donazione di sangue.

L’iniziativa si svolge in occasione della Giornata internazionale del donatore di sangue che si celebra appunto venerdì prossimo in tutto il mondo.

La sede dell’Avis comunale, in vicolo Sirtori 3, presso la Palazzina civica Sandro Pertini, resterà aperta con orario continuato dalle 9 alle 21 per permettere a tutti di avvicinarsi all’associazione, chiedere qualunque informazione in merito alla donazione di sangue e alle attività di volontariato e di informazione che l’attivo gruppo vedanese svolge da anni in paese e nelle scuole.