Openjobmetis, la pista per il play conduce in Germania

Può arrivare dal campionato tedesco il nuovo playmaker della Openjobmetis. La società biancorossa ha infatti messo nel proprio mirino l’americano Josh Mayo, giocatore che ha già alle spalle una solida esperienza italiana tra Montegranaro, Roma (in A) e Scafati (in A2).

Mayo (foto Getty Images), non più giovanissimo (a luglio compirà 32 anni), nelle ultime tre stagioni ha giocato in Germania con la maglia del Telekom Bonn, acquisendo un’ottima considerazione all’interno della Bundesliga e contribuendo a portare la squadra ai playoff.

Proprio le sue cifre (14,5 punti, 3,4 assist e una percentuale da 3 vicina al 50%) hanno acceso l’interesse di Varese ma anche di altre società con la stessa Bonn che non disdegnerebbe una riconferma. La Openjobmetis però si è mossa con un buon tempismo ed è al lavoro per chiudere la trattativa.

A Caja il giocatore piace e Mayo (che è alto 1,81) ha quelle caratteristiche di “usato sicuro e italiano” che tanto piacciono al coach nato a Pavia. Anche il passato romano del play conta, viste le conoscenze capitoline dell’Artiglio che potrebbe aver avuto buone referenze anche da quel lato. E per sapere se sarà davvero Mayo il successore di Ronald Moore, potrebbe davvero bastare poco. Intanto il primo giocatore in uscita da Varese a trovare un ingaggio pare essere Dominique Archie, pronto a firmare per una squadra francese.