Passaggi pedonali, dossi e asfaltature. L’amministrazione punta sulla sicurezza stradale

L’Amministrazione Comunale di Castellanza punta sulla sicurezza stradale e ha deciso di effettuare una serie di interventi per la sicurezza di strade e marciapiedi cittadini. Sono, infatti, in corso dallo scorso mese di maggio una serie di interventi per la sicurezza stradale per un importo di 124mila euro.

Grazie alla Legge di Bilancio 2018 (art. 1, comma 107) il Comune di Castellanza ha ricevuto 100mila euro erogati dal Ministero dell’Interno a cui sono stati aggiunti altri 24mila finanziati con mezzi propri dall’Amministrazione Comunale da destinare a opere di sicurezza stradale.

L’Ufficio Tecnico comunale, dopo un’attenta analisi delle criticità presenti nel territorio, ha stilato un elenco di interventi da effettuarsi ed ha proceduto celermente alla progettazione e ad appaltare le opere. Il 14 Maggio si è dato il via ai lavori, che sono ancora in corso, e che riguardano:

1) La fornitura e la posa di illuminazione di passaggi pedonali particolarmente pericolosi per la sicurezza dei pedoni. In particolare, in Corso Matteotti dove sono in corso i lavori per il posizionamento di impianti nei pressi di via E. Colombo, all’incrocio con via Veneto e nei pressi della Deutsche Bank. Su via Saronnese è stato previsto il posizionamento di un impianto doppio nei pressi dell’incrocio con via Solferino.

2) Si provvederà alla sostituzione di un palo a mensola braccio semaforico nella zona Buon Gesù.

3) Si è rimosso un dosso in gomma ormai deteriorato e se ne è realizzato uno in asfalto nei pressi dell’entrata del Pala Borsani.

4) Si stanno terminando le nuove isole spartitraffico in via mons. Colombo che porteranno all’eliminazione dei new jersey in plastica presenti da molti anni.

5) Si è realizzato un tratto di marciapiede mancante in via mons. Colombo tra i civici 51 e 59.

6) Si provvederà all’asfaltatura (rifacimento tappetino di usura) di via per Saronno dalla rotonda con via Bettinelli all’incrocio con via Lombardia.