Passera sindaco di Maccagno, Compagnoni fa ricorso

Fair play? «Direi di più. Il mio è sincero rispetto per il risultato ottenuto. Ora ci si rimette a testa bassa a lavorare per il paese».

A 24 ore dalla vittoria, sia pur diversa da quella di cinque anni fa, oggi « sopra » di una quarantina di voti, Fabio Passera rimane in sella sl comune di Maccagno con Pino e Veddasca in seguito alla clamorosa parità uscita dalle urne del 26 maggio.

Una parità contestata però da Franco Compagnoni, arrivato secondo al ballottaggio, che ha impugnato la scheda annullata poiché vergata a penna e non a matita copiativa: «Era un voto per la nostra lista e vogliamo vederci chiaro, quindi presenteremo ricorso al tribunale amministrativo regionale».

Il ricorso viene presentato ora poiché era opportuno attendere la proclamazione ufficiale del sindaco, avvenuta nel corso dell’adunanza dei presidenti di seggio nel palazzo comunale, domenica sera (lo spoglio due settimane fa avvenne a partire dalle 14 per via della precedenza accordata alla conta delle schede per le europee).

Compagnoni si è detto comunque soddisfatto per il risultato ottenuto dalla sua squadra: «I miei candidati sono stati fantastici».

Intanto la macchina amministrativa deve continuare: vice e assessori? «Presto definiremo deleghe e competenze», ha chiosato Passera.