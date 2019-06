I piccoli e la diversità: “La cosa più importante”

Il 27 giugno alle ore 17 in Biblioteca torna il rituale appuntamento dedicato ai più piccoli con le favole del giovedì e “Piccoli lettori forti – 12 libri per 12 mesi”, il progetto di Nati per Leggere Lombardia che ha come obiettivo principale quello di portare i libri nelle case dei bambini, con la speranza di riuscire a creare i futuri lettori forti del nostri paese.

Il titolo scelto per il mese di giugno è “La cosa più importante”, firmato da Antonella Abbatiello ed edito da Fatatrac.

Gli abitanti del bosco sono i protagonisti di una divertente e sorprendente discussione su quale sia la caratteristica più importante per un animale. Ciascuno a turno esprime la sua opinione mettendo in evidenza l’importanza della propria particolarità e gli altri provano ad immaginarsi con quella specifica dote, ma alla fine concludono che è impossibile trovare una caratteristica che sia più importante delle altre e che ognuno ne ha una propria.

Una storia che affrontata il concetto della diversità, un valore che rende ogni persona unica ed essenziale nel proprio ambiente.

La biblioteca civica di Malnate è in via Volta 2.

La partecipazione è libera e gratuita.