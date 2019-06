Tra processioni e aperitivi in cupola, torna la festa di Sant’Antonio alla Brunella

Tutto è pronto per la celebrazione di Sant’Antonio di Padova nella chiesa varesina dedicata al santo, dove ogni anno centinaia di persone arrivano anche da fuori provincia, sole o in gruppo, per pregare e rendere grazie. Le iniziative, laiche e religiose, si stanno susseguendo dalla fine del mese di maggio.

Fino a giovedì 13, ogni sera alle 21, viene recitata la “Tredicina” dedicata al Santo, nel tradizionale periodo di avvicinamento alla festa antoniana. La sagra popolare si chiuderà domani sera, 8 giugno, col banco gastronomico aperto dalle 19.

Domenica 9 giugno dalle 12.15 alle 18.15, sarà possibile salire sulla cupola della Brunella per consumare un aperitivo e godere della splendida vista su Varese. La Pesca di Sant’Antonio e il Mercatino Vintage, invece, proseguiranno fino a giovedì.

La giornata più importante però sarà proprio il 13 giugno, quando la Chiesa commemora il francescano che dal 1652 è co-patrono di Varese: saranno cinque le celebrazioni della giornata che coinvolgeranno anche diversi gruppi, associazioni e movimenti della città.

Alla grande processione con la Statua del Santo, portata a spalla dai giovani della città, prenderanno parte, dalle 20.45, i Gruppi religiosi e laici e le Associazioni della città. Il percorso passerà attraverso via Crispi, via Castoldi, via Sanvito, via della Brunella e piazza Giovanni XXIII.

«La processione sarà particolarmente dedicata ai fratelli cristiani cingalesi che hanno subito l’attentato a Pasqua nella loro capitale Colombo – spiega don Fabio Fantoni, sacerdote in forza alla Brunella che fa parte, insieme a Basilica, Bosto e Casbeno, della comunità pastorale dedicata ad un altro Sant’Antonio, l’abate – In più l’immagine del Signor De Los Milagros sarà portata in corteo dalla comunità peruviana e poi rimarrà custodita, in forma stabile, nella cripta della Brunella».

Per tutto il giorno saranno distribuiti il pane di Sant’Antonio e i gigli, legati secondo tradizione alla figura del santo nato a Lisbona. L’esterno della chiesa sarà arredato con composizioni floreali e arboree offerte da un’azienda florovivaista della città.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Sabato 8

La giornata sarà dedicata alle confessioni, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, quando verrà celebrata la messa con esposizione solenne della reliquia del Santo.

Domenica 9

Due le funzioni previste: alle 10 e alle 11.15, durante quest’ultima verranno ricordati gli anniversari di matrimonio. Al termine, per festeggiati e parenti, potranno prendere l’aperitivo in cupola. Alle 18.15, invece, si sarà la recita del s. rosario.

Mercoledì 12

Alle 17.30 i primi vespri della solennità precederanno la messa vigiliare.

Giovedì 13

Le messe saranno alle 7 per i lavoratori, alle 9 per Terziari francescani, religiosi e religiose, alle 10.30 animata dai Gruppi del rinnovamento nello Spirito, alle 11.45 per movimento terza età, membri di azione Cattolica e gruppi di preghiera di San Padre Pio e alle 18.15 solenne presieduta dal novello sacerdote don Giulio Benzoni e animata dal movimento di Comunione e Liberazione.

Per i più piccoli alle 15.30 ci saranno un incontro di preghiera e la benedizione dei bambini.

Alle 20.45 I vespri solenni e la processione con la statua del santo che si snoderà attraverso le vie, accompagnata dalla banda di Capolago.