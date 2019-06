“Quell’ingannevole bellezza” nelle opere di Carlo Terpolilli

L’ultimo appuntamento prima della pausa estiva di Thinking Varese, la rassegna di incontri testimonianza organizzata dall’ordine degli architetti di Varese con i più importanti rappresentanti mondiali della loro professione, è stato un racconto a capitoli: e a farlo, con spirito di confronto, è stato Carlo Terpolilli, abruzzese, socio fondatore dello studio d’architettura fiorentino Ipostudio.

Nato nel 1983, fucina di nuove idee nei campi più disparati, sintetizzare la loro attività è davvero difficile, anche per chi ci lavora. Tant’è vero che: «Cercando, con fatica, di trovare un elemento emblematico da raccontare o una sintesi, ho finito per preparare una descrizione a capitoli, come nei film di Quentin Tarantino – ha spiegato Terpolilli – All’inizio, quando le opere importanti erano due o tre, era facile raccontarsi, dopo tanti anni non è più cosi».

Del resto, è straordinario l’eclettismo dei progetti di Ipostudio (Nome nato per minimizzare il “Superstudio” nato alcuni anni prima di loro e già famosissimo), che va dl campus di studenti all’ospedale, dalla banca alla biblioteca.

Terpolilli a Villa Panza, presentato dal presidente dell’Ordine degli Architetti Elena Brusa Pasquè

Per raccontare tutto questo dunque, una serie che comincia da un capitolo zero intitolato: “Quell’ingannevole bellezza: «Perchè noi inseguiamo disperatamente questa questione che si chiama bellezza, ma ci rendiamo anche conto che non ha a che fare con la perfezione, e quasi sempre è un punto di vista personale».

E si conclude con un capitolo dedicato ai fallimenti, a ciò che poteva essere e non è stato: “architetture che non prenderanno mai la luce”: perchè anche quello del fallimento è un argomento di chi ha un mestiere collocato nella sfera artistica.

Terpolilli, che ora è al lavoro con i suoi colleghi a pochi chilometri da Varese per l’ospedale civile di Lugano, ha promesso di ritornare presto: «Varese è una scoperta: è uno di quei luoghi che dici di conoscere, ma dove non ti capita mai di andare. E invece ci devi andare: la villa da cui parlo è straordinaria, perché racconta del lavoro, riuscitissimo, di incastonare il contemporaneo nella storia. Vi ringrazio per avermi dato l’opportunità di conoscere un luogo straordinario come questo, torneremo e lo faremo vedere anche agli amici»