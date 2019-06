Rivoluzione e-commerce alle Poste: consegna dei pacchi fino a sera e nel weekend

Consegne anche nel pomeriggio e fino a sera, la nuova figura del postino a domicilio e nuovi punti per la consegna e il ritiro dei pacchi.

In Poste Italiane, anche in provincia di Varese, siamo all’indomani di una rivoluzione organizzativa che il colosso di consegne postali ha messo in atto a livello nazionale per rispondere con più efficacia alle trasformazioni imposte dall’e-commerce.

L’azienda, tra le più note e capillari su tutto il territorio italiano, ha assistito ad una vera e propria rivoluzione del proprio core-business con una riduzione del 50% secco di lettere, cartoline e consegne tradizionali in pochissimi anni recenti.

Si tratta di una realtà che ha investito tutti i gestori della posta a livello mondiale che, di contro, hanno però assistito ad un nuovo business che ha cominciato a crescere a livelli vertiginosi con la rivoluzione digitale: quello della consegna dei prodotti derivanti dall’e-commerce.

Il centro di smistamento centrale di Varese in Viale Belforte

L’acquisto via web e la spedizione fisica di pacchi e prodotti ha imposto un cambiamento radicale di tutta la filiera logistica delle consegne con la quale anche Poste Italiane ha dovuto fare fronte, proprio in virtù della sua presenza capillare sul territorio. Basti pensare che nel 2018 sono stati consegnati oltre 340 mila pacchi dai Centri di distribuzione di Varese.

Dal 1 luglio, a fronte di questo contesto, le poste daranno il via ad una novità importante che strizza l’occhio proprio alle esigenze del cliente dei grandi player digitali. Una rivoluzione che è stata raccontata alla sede centrale di smistamento di viale Belforte a Varese dall’ingenere Gabriele Marocchi e dal direttore del centro varesino Enrico Marchese.

Il nuovo sistema organizzativo si chiama “Joint Delivery” e garantirà la consegna della corrispondenza anche al pomeriggio e nei week-end. La nuova organizzazione sarà articolata su due reti di recapito distinte, seppur integrate: la prima, denominata “linea di Base”, garantirà la consegna quotidiana di tutti i prodotti postali nella propria area di competenza; la seconda, chiamata “Linea Business”, sarà dedicata alla consegna dei pacchi e dei prodotti e-commerce in fasce orarie estese fino alle 19,45 e durante i fine settimana.

IL NUOVO POSTINO A DOMICILIO E LE 45 ASSUNZIONI

Un cambiamento che porta i suoi effetti anche sulla figura del postino che da oggi dovremo essere sempre più abituati a vedere come un piccolo ufficio postale ambulante. I portalettere, grazie al palmare in loro dotazione, possono effettuare tutta una serie di operazioni (finanziarie e postali) finora fruibili solo all’interno degli uffici postali, come ad esempio il pagamento di bollettini, la possibilità di ricaricare Sim telefoniche e carte Postepay o la spedizione di raccomandate.

Inoltre le Poste annunciano che saranno stabilizzati a tempo indeterminato 45 nuovi postini, chiamati tra coloro che hanno già prestato servizio in azienda.

PUNTI DI RITIRO DEI PACCHI E-COMMERCE

A completare il pacchetto dei servizi per l’e-commerce Le poste hanno introdotto anche la nuova rete PuntoPoste dalla quale è possibile ritirare i propri acquisti online, consegnare i resi ed effettuare spedizioni preaffrancate, in completa autonomia. Poste Italiane ha infatti predisposto una rete di armadietti ‘fai da te’, chiamati “Lockers”, e di punti di raccolta chiamati “Collect Point”, vale a dire attività commerciali convenzionate, come ad esempio i tabaccai, da utilizzare sia per spedire che per ritirare pacchi fino a 15 kg.

In provincia di Varese sono presenti 10 lockers, collocati in diversi punti delle principali città, in genere presso distributori di carburante su strade a forte traffico o in centri commerciali. I Lockers offrono un servizio non stop 24 ore su 24, fino a 7 giorni su 7.

Grazie all’accordo quadro firmato con la FIT – Federazione Italiana Tabaccai, accanto ai 175 uffici postali della provincia, di cui 167 con il servizio di Fermoposta, è inoltre possibile il ritiro o la restituzione degli acquisti online presso 18 tabaccai.