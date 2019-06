Saronno, ripartono i lavori di riqualificazione in città

Ripartono i lavori di riqualificazione e miglioramento delle strade della città. Sono previsti infatti interventi di asfaltatura di tutta la via Stoppani e di via Cesati (da via Marconi fino all’ingresso del parcheggio di piazza Repubblica).

I lavori si svolgeranno mercoledì 26, giovedì 27 e venerdì 28 giugno. Nello specifico per via Stoppani si interverrà nelle giornate di mercoledì 26 giugno dalle ore 20 alle ore 6 e giovedì 27 giugno sempre dalle ore 20 alle ore 6.

Per via Cesati invece i lavori sono previsti per giovedì 27 giugno dalle ore 24 alle ore 6 e venerdì 28 giugno dalle ore 20 alle ore 6. Il diverso orario del giovedì è dovuto alla concomitanza dell’avvio dei ‘giovedì di festa’, che partiranno proprio il 27 giugno con eventi specifici, e l’inizio dell’iniziativa ‘shopping by night’ con negozi aperti fino alle 23. Una precisa decisione dell’Amministrazione per non recare disagi ai commercianti e ai saronnesi che decideranno di godersi le iniziative previste.

«Come promesso – ha detto il sindaco di Saronno Alessandro Fagioli – con il periodo estivo ripartono i lavori di riqualificazione della città. Anche quest’anno, come lo scorso, alcuni di questi interventi verranno effettuati di notte, soprattutto in quelle vie maggiormente trafficate o con particolari difficoltà di accesso, come via Stoppani e via Cesati, così da evitare disagi alla cittadinanza. Il successo dell’anno scorso ci ha convinti a ripetere la scelta».

«Conclusi questi lavori – ha anticipato l’assessore ai Lavori Pubblici Dario Lonardoni – ci concentreremo, come da programma, alla riqualificazione dei marciapiedi soprattutto in quelle vie in cui sono presenti scuole. Abbiamo aspettato la fine dell’anno scolastico per evitare problemi ai ragazzi, alle loro famiglie e al personale scolastico”. “Si tratta – ha spiegato ancora l’assessore – di lavori del precedente appalto che erano stati sospesi per avverse condizioni climatiche e che abbiamo deciso di far ripartire con la chiusura delle scuole e con la riduzione del traffico».

L’amministrazione sta anche concludendo l’espletamento della gara per l’affidamento dell’appalto dei nuovi lavori di riqualificazione di marciapiedi e asfaltature che dovrebbero partire entro l’estate e per i quali sono stati investiti ulteriori 428.000 euro.

Le vie interessate sono le seguenti:

· via Bucco – via Banfi;

· via F. Reina;

· via Brianza;

· via Tolostoj;

· via Varese sud;

· via Roma;

· via Sauro – via Chiesa;

· via Manzoni;

· piazza Cadorna – via G. Cantore;

· via Monte Pasubio