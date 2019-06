Saronno Servizi SSD, bilancio in utile. Tutti i numeri

«Ottimi i risultati conseguiti nella gestione degli impianti sportivi da parte di Saronno Servizi SSD, società controllata da Saronno Servizi S.p.A, quale diretta emanazione del Comune di Saronno per la gestione dei servizi erogati in città e su quattro altri comuni soci sul territorio (Uboldo, Gerenzano, Origgio, Solbiate Olona). Un risultato ancor più eccellente se si pensa che, oltre agli impianti sportivi della Piscina di Saronno e del PalaExbo, il bilancio include anche l’andamento della Piscina Comunale di Solbiate Olona, struttura ereditata in forte perdita a fine del 2017 da parte di Saronno Servizi S.S.D. e completamente risanata in soli ventiquattro mesi».

Queste le parole di Katia Mantovani, Amministratore Unico della Saronno Servizi SSD, che illustra anche quali sono state le scelte strategiche attuate dal Consiglio di Amministrazione per arrivare a questi risultati. «Abbiamo messo in atto diverse politiche di efficientamento degli impianti. Ci siamo trovati a dover gestire perdite rilevanti con un impianto chiuso agli utenti e con la sfida non solo di dover risanare il bilancio in poco tempo per non gravare sui risultati complessivi del nostro gruppo, ma di recuperare anche i crediti di abbonamenti già sottoscritti dagli utenti. La politica di trasparenza verso i cittadini e i lavori di miglioramento della struttura sono stati affiancati da un piano marketing operativo e a costi contenuti che ha reso possibile ripristinare la fiducia di tutti i clienti provenienti da Solbiate Olona e dai paesi limitrofi».

«Una politica di contenimento, dunque, da un lato, ma anche di lungimiranza nel lanciare contemporaneamente su Solbiate Olona un fitto calendario di eventi, open day e iniziative a costo ridotto, ma con una formula molto efficace sul territorio, unite ad un forte orientamento alle esigenze delle famiglie, dei lavoratori e delle fasce anche più deboli quali gli anziani e i portatori di handicap».

La piscina di Solbiate

Sull’impianto sportivo di Solbiate Olona nel giro di meno di due anni sono state attuate le seguenti innovazioni: è stata creata un’area fitness con una Palestra di soli corsi rivolti a differenti età; è stato organizzato un Campus Estivo per tutti i bambini, che quest’anno giungerà alla terza edizione e che ha potuto beneficiare di tutta l’esperienza dello staff qualificato di istruttori della Piscina di Saronno trasferita sul nuovo impianto; è stata introdotta una Formula Riabilitativa attraverso trainer certificati per fornire un servizio di potenziamento muscolare e riabilitazione motoria per gli sportivi, per gli anziani e per tutti coloro che hanno subito un trauma fisico; è stata introdotta una Politica di Marketing Mix che ha consentito di studiare formule open con scontistica importante per tutti gli utenti e ingressi a costi ridotti in alcune fasce orarie (basti citare la formula di apertura “dalle 6.30 di mattino” per dare modo anche ai lavoratori che iniziano presto l’attività di poter usufruire degli impianti natatori); eventi, open day, prove gratuite non sono mancate nel calendario per dare modo a tutti gli utenti di provare i corsi e le tante iniziative proposte.

Il PalaExbo

«L’utile di esercizio ante imposte per la Piscina Comunale di Solbiate Olona è stato di € 45.175. E i risultati parlano chiaro, anche per la Piscina di Saronno e il PalaExbo» continua la Mantovani: è stato introdotto un Nuovo Piano Tariffario più ampio e di immediata comoprensione, snellendo considerevolmente l’infinito elenco delle vecchie tariffe; Nuovo impianto per erogazione servizio di docce e phon reso più performante ed economicamente vantaggioso; è stata attuata una politica di Contenimento dei Costi contabili e internazionalizzato il servizio di raccolta di aziende sponsor interessate a investire sulla struttura; è stata ampliata e migliorata la Struttura Esterna con interventi migliorativi nell’area bar e relax nonche l’installazione di un’area scivoli e di un gonfiabile a disposizione dei nostri utenti e dei ragazzi inscritti al Campus; è stata portata avanti una Politica di marketing sui prezzi, attraverso il lancio di formule ideate per le famiglie e fidelizzazione degli utenti; i ricavi netti sui corsi di nuoto e sul Campus Estivo sono aumentati di circa il 3%, mentre il piano di interventi sulla campagna dell’impianto estivo del 2018 ha portato un incremento dei ricavi di oltre il 17%, risultato davvero ottimo considerato anche i costi per i lavori attuati sull’area esterna; l’impianto del PalaExbo di via Piave ha usufruito di benefici relativi all’apertura del nuovo bar ristoro che ha migliorato l servizio reso ai cittadini e al contempo garantito una condivisione dei costi delle utenze della struttura; è stato valorizzato e ancor più lo sarà nel nuovo anno 2019 il servizio di Riabilitazione in Acqua svolta presso la Piscina di Saronno con formula a tariffazione agevolata per gli utenti e sono stati introdotti nuovi corsi di ginnastica in acqua.

«La riduzione complessiva dei costi rispetto all’anno precedente è stata portata avanti mantenendo un focus d’attenzione sempre alto su tutte le iniziative del marketing pensate per valorizzare la comunicazione verso tutti gli utenti attraverso formule low cost ma efficaci quali newsletter e social media marketing. L’utile di esercizio ante imposte per la Piscina Comunale di Saronno è stato di € 38.785. Sono estramente soddisfatta di aver preso in consegna un piano così ambizioso e di poter apportare ulteriori sviluppi in positivo – ha dichiarato Katia Mantovani -. Visti i risultati ottenuti abbiamo perseverato negli ultimi mesi del 2018 con occhio vigile sulla gestione delle risorse sia personali che economiche e abbiamo portato avanti una politica di riduzione degli sprechi, e di contemporanea ottimizzazione di tutti gli strumenti in modo da allineare le iniziative messe in atto su tutte le strutture in una visione centralizzata dei processi. Questo ci ha portato il vantaggio di usufruire di economie di scala su tutto il piano marketing, ottimizzando programmi, tariffe, flyer dei corsi,

volantini e campagne affissioni in modo uniforme per tutte le strutture».