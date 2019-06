Street Food Parade Cassano Magnago

Per il quarto anno consecutivo la Street Food Parade ritorna nel suo luogo di nascita, a Cassano Magnago nel grande Parco della Magana. L’evento dove il cibo di strada è protagonista è realizzato dall’Associazione Culturale Le Officine con il patrocinio del Comune di Cassano Magnago.

Da venerdì 14 a domenica 16 Giugno potremo apprezzare una vastissima selezione di piatti della tradizione, preparati sapientemente dagli autentici chef gourmet a bordo dei colorati Food Truck provenienti da tutta Italia.

Molte le conferme dalla scorsa edizione e altrettante le novità sul menù: dal gettonatissimo panino col polpo all’hamburger di fassona piemontese, dallo gnocco fritto al cannolo siciliano, dalla tigella modenese al cuoppo di fritto misto di pesce, fino a specialità più internazionali rivisitate da truck 100% italiani come la picanha brasiliana, il fish & chips inglese, i burritos messicani e i takoyaki, tradizionali polpette di pesce della cucina Giapponese.

Anche per questa edizione non mancherà lo speciale Chef Contest che permetterà ai visitatori di assaggiare e votare il loro truck preferito.

I più fedeli frequentatori di questa manifestazione sanno ormai bene che la Street Food Parade è un grande evento contenitore di molte altre iniziative e attività collaterali volte all’intrattenimento, al gioco e all’aggregazione per grandi e piccoli.

Ritorna l’immancabile silent disco, la grande festa silenziosa che ci farà ballare con centinaia di cuffie luminose sotto le stelle per tre serate, immersi nel verde del Parco della Magana. Tre i generi musicali ascoltabili contemporaneamente sui tre differenti canali delle cuffie wireless, per ballare e divertirsi nel rispetto della quiete pubblica.

Tutti i giorni saranno presenti anche attività per i più piccoli come truccabimbi e laboratori pomeridiani a cura di Ludobus, spettacoli di artisti di strada e molto altro ancora.

Saranno predisposte anche zone nel verde per gustarsi comodamente le specialità dei food truck o anche il cibo portato da casa, in quello che gli organizzatori chiamano BIG NIC.

La zona della Magana è dotata di parcheggi circostanti, ma gli organizzatori lanciano anche la proposta (almeno ai cassanesi, che abitano vicini): «Consigliamo a tutti di muoversi a piedi o in bici, per passare belle ore senza code e smog per la ricerca di parcheggi».

Per l’associazione “ è un momento importante per questa manifestazione e le stesse Officine, arrivare al quarto anno con ancora così tanto apprezzamento dalla nostra comunità cassanese ci riempie di soddisfazione e voglia di sorprendere. Ricordiamo che tutte le iniziative nate in questi anni e che stiamo diffondendo in tutta la provincia sono frutto della sinergia di molte realtà del nostro territorio e soprattutto del sostegno e fiducia del Comune di Cassano Magnago in tutti i nostri progetti finora realizzati.”