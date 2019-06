Sulla Statale arrivano Burger King e centro ortopedico

Accanto al supermercato, a Cavaria con Premezzo ora arriva anche il fast food.

È il nuovo intervento sul terreno all’ingresso del paese, venendo da Gallarate, lungo la statale 341, la ex strada provinciale che attraversa Cavaria.

Un intervento autorizzato qualche tempo fa, che diventa realtà oggi. Nello specifico si tratta di due diversi fabbricati, di circa 400 mq di superficie commerciale, destinati a due attività economiche molto diverse tra loro. Occuperanno appunto il lotto (di forma allungata, su un fronte di circa 120 metri) che era fin qui occupato da alcuni vecchi fabbricati e soprattutto da erbe infestanti.

In un caso si tratta appunto di un fast food Burger King (realizzato su progetto unificato usato dalla catena), nell’altro si tratta invece di una struttura destinata alla vendita di materiale ortopedico.

Dal punto di vista urbanistico-viabilistico, il progetto sarà accompagnato da una modifica degli spartitraffico all’incrocio via Crocetta-via 24 maggio, per consentire l’immissione verso la rotonda anche ai veicoli provenienti dalla via Crocetta (oggi la manovra non è concessa).