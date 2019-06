È stata inaugurata questa sera, venerdì 28 giugno, ai Musei Civici di Villa Mirabello una targa dedicata a Francesco Pellin, in occasione dell’incontro organizzato all’interno della mostra dedicata a Renato Guttuso. “Ricordando Francesco Pellin a dieci anni dalla scomparsa” è servito a ricordare quello che è stato il più grande collezionista di Guttuso e che ha creato nel 2000 la fondazione che ha fornito in comodato le opere dell’artista siciliano, proprio con l’intento di esporre in pubblico i suoi lavori.

L’incontro ha visto la partecipazione di Davide Galimberti, sindaco di Varese e della curatrice della mostra Serena Contini; con loro anche Anna Maria Ferrari, storica dell’Arte; Elena Brusa Pasquè, architetto; Gianni Spartà, giornalista. Apprezzate anche la testimonianza di Adriana Cati Pellin e le letture a cura di Andrea Chiodi.