Il Teatro Giuditta Pasta festeggia 30 anni e pensa al futuro

La stagione teatrale 2019 /2020 rappresenta per il Teatro Giuditta Pasta un punto focale della sua storia, il 30esimo anniversario di vita del teatro saronnese.

«Vogliamo pensare al futuro, ai prossimi 30 anni, in particolare con una rinnovata attenzione ai nostri abbonati, spettatori e sostenitori, quelli di oggi ma anche quelli di domani con una partecipazione ancora più esclusiva – ha presentato così la nuova stagione del Teatro Giuditta Pasta di Saronno Oscar Masciadri, presidente della Fondazione Culturale Giuditta Pasta -. Abbiamo un punto di riferimento, una sede fortemente identitaria in un contesto culturale fatto di percorsi di crescita sia culturale che morale, pensare al Teatro Giuditta Pasta come motore per tutta la città ma anche per il territorio limitrofo. Per questo importante anniversario abbiamo preparato una stagione avvicinandoci maggiormente alle necessità dei fruitori del teatro, ma le sorprese non finiranno, ci stiamo ancora lavorando convinti che con l’onestà, il lavoro, la collaborazione e la condivisione del prezioso staff del Teatro saremo in grado di stupirvi».

Dalla Stagione 2019/2020 l’attività della Fondazione Culturale Giuditta Pasta sarà affiancata da Enrico Cantù Assicurazioni, main sponsor. «È con grande piacere che, in qualità di direttore artistico del teatro Giuditta Pasta di Saronno, vado a presentarVi la quarta stagione di attività culturali di una delle sale di spettacolo più amate e prestigiose della regione Lombardia – ha detto Francesco Pellicini -. “Architettare” un cartellone complesso come quello del Pasta non è mai semplice considerando anzitutto gli innumerevoli generi di scena a cui i saronnesi sono storicamente legati: prosa, comicità, danza, opera, musica, magia, teatro ragazzi, teatro scuole. La novità di quest’anno, accanto alla tradizionale e già ricca rassegna, sarà l’inserimento di una originale sezione di spettacolo denominata “eventi speciali” che invito caldamente a consultare. Ci sono dunque tutti i presupposti affinché il cartellone 2019/2020 incontri i favori di un pubblico innamorato anzitutto del teatro e dell’arte. E di questo oggi, in una società sempre più arida e insensibile, ne abbiamo fortemente bisogno».

STAGIONE 2019|2020

PROSA

SABATO 26 OTTOBRE 2019 | ore 21.00

DOMENICA 27 OTTOBRE 2019 | ore 15.30

ETTORE BASSI

L’ATTIMO FUGGENTE

regia di Marco Iacomelli

“O Capitano! Mio Capitano! Il nostro viaggio tremendo è terminato,

la nave ha superato ogni ostacolo, l’ambìto premio è conquistato”.

W. Whitman

L’Attimo Fuggente è una storia d’Amore. Amore per la poesia, per il libero pensiero, per la vita. Tom Schulman ha scritto una straordinaria storia di legami, di relazioni e di incontri che cambiano gli uomini nel profondo.

SABATO 9 NOVEMBRE 2019 | ore 21.00

DOMENICA10 NOVEMBRE 2019 | ore 15.30

ALESSANDRO BENVENUTI E STEFANO FRESI in

DONCHISCI@TTE

di Nunzio Caponio

liberamente ispirato a Don Chisciotte della Mancia di Miguel de Cervantes

adattamento e regia di Davide Iodice

Una scrittura originale che prende ispirazione dallo spirito dell’opera di Cervantes, scagliando una volta di più la simbologia di questo ‘mito’ contro la nostra contemporaneità. Dall’improbabile rifugio in cui si è rintanato, lotta per mantenere intatto il suo pensiero critico coltivando ancora un’idea: l’IDEA.

SABATO 30 NOVEMBRE 2019 | ore 21.00

DOMENICA 1° DICEMBRE 2019 | ore 15.30

VERONICA PIVETTI in

VIKTOR UND VIKTORIA

COMMEDIA CON MUSICHE liberamente ispirata all’omonimo film di REINHOLD SCHUNZEL

regia di Emanuele Gamba

Berlino. Susanne Weber, attrice disoccupata e affamata, si trasforma in Viktor und Viktoria, fascinoso en travesti. La trovata sbanca, ma Susanne s’innamora del conte Von Stein. Iniziano i guai. Una strepitosa Veronica Pivetti fra esilaranti qui pro quo, travestimenti e canzoni

SABATO 11 GENNAIO 2020 | ore 21.00

DOMENICA 12 GENNAIO 2020 | ore 15.30

GIUSEPPE PAMBIERI, MONICA QUATTRINI, COCHI PONZONI e ERIKA BLANC in

QUARTET

regia di Patrick Rossi Gastaldi

Quattro grandi interpreti d’opera, famosi, energici, irascibili e, insieme, divertenti, vivono ospiti in una casa di riposo.

Cosa accade quando a queste vecchie glorie viene offerto di rappresentare per un galà il loro cavallo di battaglia, il noto quartetto del Rigoletto di Verdi “Bella figlia dell’amor”? Un gioco teatrale e drammaturgico capace di far ridere, riflettere e commuovere.

SABATO 1° FEBBRAIO 2020 | ore 21.00

DOMENICA 2 FEBBRAIO 2020 | ore 15.30

FRANCO BRANCIAROLI in

I MISERABILI

di Victor Hugo

regia di Franco Però

Un percorso avventuroso quello sul romanzo di Hugo e sul “suo” Jean Valjean: «Uno strano santo – dice Franco Branciaroli del suo personaggio – una figura angelico-faustiana. Il ritratto di un’umanità che forse deve ancora venire».

SABATO 15 FEBBRAIO 2020 | ore 21.00

DOMENICA 16 FEBBRAIO 2020 | ore 15.30

CESARE BOCCI e TIZIANA FOSCHI in

PESCE D’APRILE

di Cesare Bocci e Tiziana Foschi

regia di Cesare Bocci

Pesce d’aprile è il racconto di un grande amore che una malattia improvvisa ha reso ancora più forte: un’esperienza reale, toccante, intima e straordinaria di un uomo e di una donna che non si danno per vinti quando il destino sconvolge la loro esistenza.

SABATO 29 FEBBRAIO 2020 | ore 21.00

DOMENICA 1° MARZO 2020 |ore 15.30

MARIA AMELIA MONTI in

MISS MARPLE, Giochi di prestigio

di Agatha Christie

regia di Pierpaolo Sepe

Miss Marple – la più famosa detective di Agatha Christie – sale per la prima volta su un palcoscenico in Italia, diretta da Pierpaolo Sepe e lo fa con la simpatia di Maria Amelia Monti e un gruppo affiatato di attori. Adattando il romanzo, Edoardo Erba riesce a creare una commedia contemporanea, senza intaccare l’inconfondibile spirito di Agatha Christie.

SABATO 14 MARZO 2020 | ore 21.00

DOMENICA 15 MARZO 2020 | ore 15.30

LELLA COSTA in

SE NON POSSO BALLARE…

da IL CATALOGO DELLE DONNE VALOROSE di Serena Dandini

regia di Serena Sinigaglia

Donne intraprendenti, controcorrente, spesso perseguitate, a volte incomprese: forti e generose, sempre pronte a lottare per raggiungere traguardi che sembravano inarrivabili, se non addirittura impensabili. Unite da un percorso comune, Serena Dandini, Lella Costa e Serena Sinigaglia si ritrovano a convergere all’interno di un progetto teatrale tutto al femminile.

SABATO 4 APRILE 2020 | ore 21.00

DOMENICA 5 APRILE 2020 | ore 15.30

FRANCESCO BRANDI, LORIS FABIANI, MIRO LANDONI, DANIELA PIPERINO e SARA PUTIGNANO in

BUON ANNO RAGAZZI

di Francesco Brandi

regia di Raphael Tobia Vogel

Quanto siamo capaci di dirci le cose per quelle che sono?

Buon anno, ragazzi prosegue, dopo il successo di Per strada dello scorso anno, il sodalizio tra la penna di Francesco Brandi e l’estro visivo di Raphael Tobia Vogel.

VARIETY

VENERDÌ 18 OTTOBRE 2019 | ore 21.00

TEO TEOCOLI in

TUTTO TEO

con la Doctor Beat Band

Dopo il tour con il suo “Teo Teocoli Show”, ritorna a teatro con lo spettacolo “Tutto TEO” dove trovano spazio nuovi monologhi e nuovi personaggi accostati alle gag più spassose, parodie, imitazioni e canzoni sempre all’insegna del puro divertimento.

VENERDÌ 8 NOVEMBRE 2019 | ore 21.00

RIMBAMBAND in

MANICOMIC

di Raffaello Tullo

regia di Gioele Dix

Quattro musicisti, un medico, un bizzarro percorso terapeutico; ecco Manicomic il nuovo, esilarante spettacolo della Rimbamband per la regia di Gioele Dix.

Comicità, giocoleria, clownerie, il mimo e straordinarie performance musicali si fondono in uno spettacolo dove la follia si trasforma in libertà, divertimento e creatività. Perché non può esserci arte senza follia e … da vicino, nessuno è normale.

SABATO 18 GENNAIO 2020 | ore 21.00

ENRICO BERTOLINO in

INSTANT THEATRE®

di Enrico Bertolino, Luca Bottura e Massimo Navone

regia di Massimo Navone

Narrazione, attualità, umorismo, storia, costume, cronaca, comicità, politica e satira si incontrano sulle assi di un palcoscenico in un confronto diretto tra Enrico Bertolino ed il pubblico: novanta minuti da passare insieme per chiarirsi le proprie convinzioni e farsene delle nuove.

SABATO 8 FEBBRAIO 2020 | ore 21.00

DEBORA VILLA in

GLI UOMINI VENGONO DA MARTE, LE DONNE DA VENERE

dal best seller di John Gray di Paol Dewandre

“Tanto tempo fa, i Marziani e le Venusiane si incontrarono, si innamorarono e vissero felici insieme perché si rispettavano e accettavano le loro differenze. Poi arrivarono sulla terra e furono colti da amnesia: si dimenticarono di provenire da pianeti diversi.” Debora Villa porta in scena lo spettacolo tratto dal best seller di John Gray.

SABATO 6 MARZO 2020 | ore 21.00

ANTONIO ORNANO in

NON C’È MAI PACE TRA GLI ULIVI

di Antonio Ornano

Dopo il successo ottenuto a Zelig e in teatro con “Crostatina stand up” e “Horny”, Antonio Ornano torna in scena con “Non c’è mai pace tra gli ulivi”, una stand up comedy sui piccoli e grandi meccanismi della nostra vita.

SABATO 21 MARZO 2020 | ore 21.00

SERENA DANDINI in

SERENDIPITY

Memorie di una donna difettosa

Reading con disturbi comici e musicali con Germana Pasquero e il dj Dmitri Cebotari

Serena Dandini approda a teatro con un’opera buffa che mescola il reading alla musica, “disturbata” dagli interventi comici di Germana Pasquero. Un happening sgangherato che si snoda tra comicità irriverente e riflessioni semi-serie, ma anche serissime, sul destino del genere femminile nel nostro paese.

SABATO 18 APRILE 2020 | ore 21.00

BARBARA FORIA in

EUFORIA

regia di Claudio Insegno

Un mirabolante viaggio della donna d’oggi, al tempo dei social, di whatsapp, dell’amore sempre più virtuale e sempre meno reale. Barbara Foria affronta con la solita grande ironia e con la sua ineguagliabile carica energetica i vizi e le virtù dell’essere donna oggi con la D maiuscola, in balia di uomini con C minuscola (la C di cuore).

NUOVI ORIZZONTI – IL TEATRO CIVILE

VENERDÌ 25 OTTOBRE 2019 | ore 21.00

GIANNA COLETTI

MAMMA A CARICO – mia figlia ha novant’anni

tratto dall’omonimo libro di Gianna Coletti

regia di Gabriele Scotti

Vincitore dell’Earthink Festival 2017, Mamma a carico è una storia vera, travolgente, rivissuta con una leggerezza che emoziona e diverte, una ricognizione ironica, sincera e struggente che mette a confronto una madre e una figlia nel momento in cui la vita ne capovolge i destini, conquistando il pubblico che riconosce l’autenticità di un testo umanamente definito «coraggioso».

VENERDÌ 22 NOVEMBRE 2019 | ore 21.00

BEPPE SEVERGNINI in

DIARIO SENTIMENTALE DI UN GIORNALISTA

viaggio dentro al cambiamento personale, professionale, nazionale e musicale

Un viaggio ironico, delicato e istruttivo: dalla scuola di Montanelli a via Solferino, dal primo articolo per ‘La Provincia di Cremona’ al ‘New York Times’, dai libri alla radio, dalla televisione all’attuale direzione di ‘7-Corriere della sera’. ‘Italiani si rimane’ (Solferino editore), il nuovo libro di Beppe Severgnini arriva sul palcoscenico

VENERDÌ 24 GENNAIO 2020 | ore 21.00

MASCIA MUSY, FABRIZIO CONIGLIO, ANNA MALLAMACI e LAURA NARDI in

ANNA DEI MIRACOLI

di William Gibson adattamento e regia Emanuela Giordano

In una società dove solo il bello è vincente, solo il sano è tollerato, Anna dei miracoli ci racconta tanto di noi, dei nostri limiti e del coraggio che ci vuole a superarli. La nuova produzione del Teatro Franco Parenti porta in scena non solo la storia di una bambina sordomuta, ma soprattutto una miscellanea di sentimenti contrastanti: pietà e rabbia, speranza e senso di sconfitta, amore e odio e ma soprattutto la forza nata da un incontro.

VENERDÌ 21 FEBBRAIO 2020 | ore 21.00

MARTINO IACCHETTI, FABRIZIO CADONÀ, CLARISSA PARI e LUCINA SCARPOLINI in

L’ULTIMO LENZUOLO BIANCO

dal libro di Farhad Bitani di Roberta Colombo

regia di Alex Ruzzi

Una storia vera, tratta dal libro autobiografico del giovane Farhad Bitani, ex capitano dell’esercito in Afghanistan che decide di abbandonare le armi e dedicarsi al dialogo grazie all’incontro con l’Italia e il “diverso”. Oltre le differenze culturali, le religioni, oltre a quello che i media ci hanno sempre raccontato: un viaggio per scoprire sè stessi e l’altro, nell’inferno e nel cuore dell’Afghanistan.

GIOVEDÌ 12 MARZO 2020 | ore 21.00

Ass. Jonas Como Onlus presenta

MASSIMO RECALCATI in

QUANDO UNA SCUOLA È BUONA?

lectio magistralis con Massimo Recalcati

Massimo Recalcati, fondatore di Jonas Onlus, saggista, professore universitario, tra i più noti psicoanalisti italiani, terrà una lectio magistralis dedicata al mondo della scuola, luogo di prevenzione primaria fondamentale per la crescita del soggetto in formazione. Tra le sue numerose pubblicazioni ricordiamo “L’ora di lezione. Per un’erotica dell’insegnamento” e “Il complesso di Telemaco”.

VENERDÌ 27 MARZO 2020| ore 21.00

LAURA NEGRETTI in

BARBABLÙ 2.0

I PANNI SPORCHI SI LAVANO IN FAMIGLIA

e con Alessandro Quattro

di Magdalena Barile

regia di Eleonora Moro

Barbablù 2.0 è uno spettacolo di teatro civile che affronta con lo stile della prosa contemporanea una tematica sociale di forte attualità come la violenza sulle donne, quella che si consuma tra le pareti di casa. Uno spettacolo che inizia con atmosfere molto comedy che lentamente scivolano nel thrilling, per chiudersi poi con un finale sorprendente.

DANZA

VENERDÌ 13 DICEMBRE 2019 | ore 21.00

BALLETTO ACCADEMICO STATALE RUSSO “E. POPOV”

RUSSIAN DANCES

con musica dal vivo

Una lunga storia di oltre 50 anni!

Musica dal vivo per uno spettacolo che cattura il cuore e l’anima, ricco di emozione, meraviglia e magia con un repertorio originale tipicamente russo e una grande ricchezza di costumi, creazioni artigianali con oltre 45 metri di ricami!

DOMENICA 19 GENNAIO 2020 | ore 21.00

Acrobati SONICS in

DUUM

creato e diretto da Alessandro Pietrolini

Dopo il grande successo europeo Duum è uno spettacolo dedicato alla ricerca della bellezza, una sfida alle leggi di gravità unita all’armonia del movimento. Volando tra cunicoli, tunnel e grotte, con salti nel vuoto e acrobazie da lasciare col fiato sospeso, i Sonics ci conducono nel regno della valle di “Agharta”.

SABATO 7 MARZO 2020 | ore 21.00

Compagnia Tocna Danza in

PEGGY UNTITLED

Dedicated to Peggy Guggenheim 40° anniversario della morte

coreografie di Michela Barasciutti

Da Picasso a Magritte, da Luigi Nono a Sofia Gubaidulina, tra musica e quadri, troviamo una figura emblematica di questo secolo: Peggy Guggenheim. Un viaggio nel ‘900 e, attraverso la figura di una delle protagoniste di questo secolo, entriamo nella poetica di artisti che hanno segnato la svolta della nascita di un contemporaneo presente.

OPERA

SABATO 22 FEBBRAIO 2020 | ore 20.30

ELIO in

OPERA BUFFA! Il Flauto Magico e cento altre bagatelle…

con ELIO – voce recitante e canto, SCILLA CRISTIANO – soprano

GABRIELE BELLU – violino, LUIGI PUXEDDU – violoncello, ANDREA DINDO – pianoforte

Uno straordinario Elio, nella doppia veste di narratore e cantante, dà vita ad uno spettacolo brillante e vivace che porta sul palco il repertorio per soprano e baritono coinvolgendo il pubblico tra risate e fragorosi applausi.

DOMENICA 22 MARZO 2020 | ore 20.30

MADAMA BUTTERFLY

Lake Como Philarmonic Orchestra

Direttore M°ROBERTO GIANOLA

Madama Butterfly soprano HIROKO MORITA

Madama Butterfly è un’opera in tre atti (in origine due) di Giacomo Puccini, su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, definita nello spartito e nel libretto “tragedia giapponese”.

La prima ebbe luogo a Milano, il 17 febbraio 1904 al Teatro alla Scala.

OPERETTA

DOMENICA 26 GENNAIO 2020 | ore 15.30

COMPAGNIA D’OPERETTE ELENA D’ANGELO presenta

BALLO AL SAVOY

regia di Elena D’Angelo

direttore d’orchestra Sabina Concari

orchestra Grandi Spettacoli

corpo di ballo Arte e danza University

Presentata a Berlino nel 1932, Ballo al Savoy lascia flirtare l’operetta con il musical: una partitura più moderna rispetto al libretto su cui si basa, che sa unire il ritmo di foxtrot a balli di impronta latino-americana come il tango e il paso con il valzer inglese.

DOMENICA 8 MARZO 2020 | ore 15.30

COMPAGNIA D’OPERETTE ELENA D’ANGELO presenta

LA DUCHESSA DEL BAL TABARIN

regia di Elena D’Angelo

direttore d’orchestra Sabina Concari

orchestra Grandi Spettacoli

corpo di ballo Flexpoint

Operetta in tre atti di Leon Bard su libretto di Franci, narra la vicenda di Frou Frou, “chanteuse” del Bal Tabarin di Parigi, di cui s’innamora il duca di Pontarcy che la sposa facendole promettere fedeltà per almeno sei mesi. Tra equivoci comici e situazioni paradossali la trama si dipana verso l’immancabile lieto fine.

MUSICA

VENERDÌ 29 NOVEMBRE 2019 | ore 21.00

TREVES BLUES BAND in

70 IN BLUES

con Fabio Treves, Alex “Kid” Gariazzo, Massimo Serra e Gabriele “Gab D” Dellepiane

“70 IN BLUES” è il nuovo tour con cui la TREVES BLUES BAND sarà protagonista sui palchi di tutta Italia per celebrare come si conviene il suo leader, FABIO TREVES, che nel 2019 festeggia i suoi 70 anni di una vita dedicata al Blues.

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 2019 | ore 21.00

Spirit of New Orleans Gospel Choir in

WHEN THE SAINTS GO MARCHIN

Spirit of New Orleans Gospel Choir è un’originale, numerosa e spettacolare formazione composta da alcuni fra i migliori musicisti provenienti dai gruppi gospel delle chiese battiste di New Orleans e della Louisiana. Un concerto di grande impatto e notevole caratura artistica; l’esuberanza, il calore e la tradizione musicale della Louisiana esploderà nel loro fantastico show. Un’occasione da non perdere!

VENERDÌ 10 GENNAIO 2020 | ore 21.00

FRANCESCO BACCINI in CONCERTO

Francesco Baccini è un cantautore decisamente unico nel panorama musicale italiano: figlio della storica “Scuola genovese”, le sue canzoni sanno coniugare temi sia sociali sia romantici, alternando atmosfere malinconiche e disilluse ad altre decisamente più irriverenti o giocose, rimanendo però coerente e fedele al proprio stile ironico e non banale.

VENERDÌ 7 FEBBRAIO 2020 | ore 21.00

QUEENMANIA in

RHAPSODY

uno spettacolare show teatrale dedicato al mito dei Queen

Una favola quella di Freddie e dei Queen fatta rivivere dalla penna di uno dei più prestigiosi autori italiani e dalla voce di Sonny Ensabella frontman dei Queenmania, il tributo più acclamato in Europa alla band inglese.

Uno spettacolo nello spettacolo dove VIDEO, MUSICA e FAVOLA si intrecciano in un crescendo di emozioni

VENERDÌ 17 APRILE 2020 | ore 21.00

MARIO MARIOTTI QUINTET in

PARIS BLUES

special guest Adam Nussbaum

Il progetto musicale che si ispira all’omonimo film del 1961 di Martin Ritt, si basa sulla rivisitazione di celebri e stupende composizioni del geniale autore afroamericano Duke Ellington e del suo collaboratore Billy Strayhorn. Grazie alla presenza del batterista statunitense Adam Nussbaum e di un trio di apprezzati performer del nord Italia il quintetto riporterà gli ascoltatori alle atmosfere dei fumosi jazz café parigini e ai fermenti musicali dell’Europa degli anni Sessanta.

EVENTI SPECIALI

20 – 21 SETTEMBRE 2019 | ore 21.00

22 SETTEMBRE 2019 | ore 15.30

I LEGNANESI in

70 ANNI DI RISATE

con Antonio Provasio, Enrico Dalceri e Luigi Campisi

testi di Felice Musazzi e Antonio Provasio

regia di Antonio Provasio

una produzione CHI.TE.MA.

Saranno le premonizioni di una misteriosa veggente Gitana, accompagnata da un insolito assistente, a far respirare un’atmosfera di magia e mistero nel cortile della famiglia Colombo e, proprio attraverso la realizzazione dei sogni di Teresa, assisteremo ad un travolgente cambio di vita dei tre protagonisti

SABATO 19 OTTOBRE 2019 |ore 21.00

MARCO PAOLINI in

NEL TEMPO DEGLI DEI

Il calzolaio di Ulisse

di Marco Paolini e Francesco Niccolini

regia Gabriele Vacis

e con Saba Anglana, Elisabetta Bosio, Vittorio Cerroni, Lorenzo Monguzzi, Elia Tapognani

musiche originali di Lorenzo Monguzzi con il contributo di Saba Anglana e Fabio Barovero

scenofonia, luminismi, stile Roberto Tarasco

Ex guerriero ed eroe, ex aedo, Ulisse si è ridotto a calzolaio viandante, che da dieci anni cammina verso non si sa dove con un remo in spalla, secondo la profezia che il fantasma di Tiresia, l’indovino cieco, gli fa nel suo viaggio nell’al di là, narrato nel X canto dell’Odissea.

SABATO 23 NOVEMBRE 2019 | ore 21.00

TRASCENDI E SALI

di e con Alessandro Bergonzoni

regia di Alessandro Bergonzoni e Riccardo Rodolfi

scene di Alessandro Bergonzoni

produzione Allibito s.r.l.

Torna Alessandro Bergonzoni con il suo caleidoscopico ultimo lavoro teatrale: con giochi di parole, allusioni, doppi e tripli sensi ed invenzioni verbali trasporterà il pubblico verso quella realtà che solo gli artisti possono definire e modificare rispetto alla loro immaginazione, al loro genio, alla loro ispirazione.

CAPODANNO A TEATRO

MARTEDÌ 31 DICEMBRE 2019 | ore 21.30

COMPAGNIA D’OPERETTE ELENA D’ANGELO presenta

LA VEDOVA ALLEGRA

operetta in tre atti di Viktor Léon e Leo Stein, musiche di F. Lehar

regia di Elena D’Angelo

direttore d’orchestra Sabina Concari

orchestra Grandi Spettacoli

Le finanze del Pontevedro sono in grave pericolo. Solo Anna, ricca vedova del banchiere Glawary, sposando un pontevedrino in seconde nozze potrebbe risanare le casse dello stato. Il barone Zeta, ambasciatore pontevedrino a Parigi, approfitta della festa organizzata in ambasciata per far incontrare Anna e Danilo: forse l’antica fiamma potrebbe riaccendersi…

SABATO 25 GENNAIO 2020 | ore 21.00

MICHELE MIRABELLA in

AMMORE E NIENTE CCHIU’

Scritti, poesie e canzoni del Principe De Curtis, in arte TOTÒ

e con ORCHESTRA SAVERIO MERCADANTE

Daniela SORNATALE – voce solista; Maurizio DONES – direttore

Il Quartetto Saverio Mercadante e il talentuoso eclettico Professor Michele Mirabella in questo spettacolo propongono alcune tra le più belle canzoni, scritti e poesie del grande Totò per raccontarne l’anima più profonda e poetica dell’indimenticabile uomo.

SAN VALENTINO A TEATRO

VENERDÌ 14 FEBBRAIO 2020 | ore 21.00

TDB

ROMEO E GIULIETTA

con Davide Lorenzo Palla, Irene Timpanaro

musiche e accompagnamento dal vivo di Tiziano Cannas Aghedu

Dopo il successo dello scorso anno la compagnia Tournée da Bar torna al Teatro Giuditta Pasta per la serata più romantica dell’anno, San Valentino.

Uno spettacolo in puro stile Shakespeariano: un percorso in cui si accompagna il pubblico a riscoprire la storia di Romeo e Giulietta tra narrazione, azione, coinvolgimento diretto degli spettatori e brani originali. Uno spettacolo-concerto, con in scena due attori e un musicista, che ricrea l’atmosfera popolare tipica del teatro ai tempi di Shakespeare, un’atmosfera che permette di riscoprire la forza e l’efficacia del testo per come lo aveva pensato il Bardo.

Accompagnati dalla musica da vivo e dai versi di Shakespeare potrete assaporare lo spettacolo gustando le proposte gourmet del Bistrot Galli al Teatro.

VENERDÌ 20 MARZO 2020 | ore 21.00

FRANCESCO TESEI in

THE GAME

incantesimi della mente per controllare l’imponderabile

regia di Francesco Tesei

Dopo il grande successo di Mind Juggler, il mentalista Francesco Tesei torna con THE GAME!

Uno spettacolo in cui il vero protagonista è il pubblico alla ricerca degli incantesimi della mente che permettono di fare accadere le cose.

TEATRO RAGAZZI

DOMENICA 13 OTTOBRE 2019 | ore 16.00

FONDAZIONE AIDA

in collaborazione con The Bernstein School of Musical Theatre di Bologna

e il Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento presenta

FAVOLE AL TELEFONO – musical

Favole al Telefono è una “fiaba in musica” dedicata a tutta la famiglia che raccoglie alcune delle più celebri favole e filastrocche di Gianni Rodari inserendole all’interno di una trama completamente originale in grado di parlare ai bambini di oggi e a quelli di allora, che sono poi i genitori di oggi.

dai 3 anni

DOMENICA 17 NOVEMBRE 2019 | ore 16.00

TEATRO PERDAVVERO presenta

ENRICHETTA DAL CIUFFO

dalla celebre favola di Charles Perrault

con Marco Cantori e Diego Gavioli

regia di Marco Cantorie

Uno spettacolo assai divertente che utilizza insieme narrazione, musica, voci fuori campo e cura delle immagini che ne illustrano gli ambienti, apparendo magicamente sui grandi fiori che formano la scenografia. Enrichetta dal ciuffo è una fiaba canzone di felice ascolto e visione che saprà creare meraviglia e stupore negli occhi dei bambini.

dai 3 anni

DOMENICA 15 DICEMBRE 2019 | ore 16.00

Teatro CREST presenta

LA BOTTEGA DEI GIOCATTOLI

testo e regia Sandra Novellino e Delia De Marco

con Delia De Marco, Giuseppe Marzio, Sara Pagliaro

La bottega dei giocattoli, in festa per l’imminente Natale!

Prendono così vita storie intorno a giocattoli che si animano di vita propria e che abitano da sempre le fantasie dei bambini, che naturalmente giocano dando un’anima agli oggetti. Un mondo parallelo che aiuta i bambini a fare esperienza di emozioni, imparando a non perdere “la bussola”, passando dalla gioia alla delusione, dalla malinconia all’allegria, dall’amore al risentimento.

dai 3 anni

DOMENICA 9 FEBBRAIO 2020 | ore 16.00

COMPAGNIA LA LUNA NEL LETTO / ASSOCIAZIONE CULTURALE TRA IL DIRE E IL FARE in coproduzione con TEATRI DI BARI e COOPERATIVA CREST e con il sostegno di: scuola di danza ARTINSCENA presentano

CAPPUCCETTO ROSSO

drammaturgia, regia, scene e luci Michelangelo Campanale

Un lupo si prepara a cacciare. Qualsiasi animale del bosco, può andar bene; l’importante è placare la fame. Ma la sua preda preferita è Cappuccetto Rosso. Come in un sogno ricorrente o in una visione, cura ogni dettaglio della sua cattura: un sentiero di fiori meravigliosi è l’inganno perfetto. Questo però gli costerà la vita. Così è scritto, da sempre. In questo show che chiamiamo vita, egli non è soltanto un lupo, ma IL LUPO, che non vince… ma non muore mai.

dai 6 anni

DOMENICA 23 FEBBRAIO 2020 | ore 16.00

CHI È DI SCENA e

COMPAGNIA DELLA RANCIA

presentano

I TRE PORCELLINI – musical

Perfetto per tutta la famiglia! Questa nuova versione della classica fiaba è ricca di canzoni orecchiabili, rime intelligenti e fascino giocoso e denso di riflessioni su cosa significhi Casa e Famiglia! Bar Bee e Kiu trasformeranno Paglia, legno e Mattoni in una casa, mentre la mamma li metterà in guardia dal Grande Lupo Cattivo, forse ancora in circolazione.

dai 3 anni

IL FOYER

Il Foyer del Teatro si conferma una location unica ed esclusiva, adatta ad ospitare vari tipi di eventi: da mostre ed esposizioni, a spettacoli e workshop; da incontri letterari ad aperitivi con gli artisti e cene a tema.

Anche per la Stagione 2019|2020, molti saranno gli eventi che animeranno questo spazio poliedrico.

In queste settimane il Foyer ospita un assaggio di quella che sarà la personale dell’artista iperrealista Alfonso Restivo.

Alfonso Restivo nasce nel 1980 a Catania, dove si forma prima presso il Liceo Artistico cittadino e poi presso l’Accademia delle Belle Arti.

La passione per il disegno ce l’ha fin dalla nascita: da giovanissimo si appassiona alla pittura rinascimentale e fiamminga. Dipinge con lo stile dell’Iperrealismo e imita la tecnica pittorica degli antichi maestri rinascimentali aggiungendo alcuni tratti stilistici personali. Tra i pittori preferiti dall’artista vi è Caravaggio. Di questo grande maestro della pittura ha osservato molto attentamente le opere, che hanno influenzato profondamente la sua pittura iperrealista. Il taglio pittorico è quello di cogliere e riproporre la realtà così come viene avvertita senza mediazione di alcun filtro interpretativo. Ama dipingere ritratti ed è specializzato nel dipingere la pelle del corpo e del viso, prediligendo la tecnica delle velature. La pittura iperrealista di Restivo, è data da anni e anni di lungo lavoro accanto al cavalletto, per otto, dieci ore al giorno.

Nei suoi quadri esprime la misticità della vita, l’eterno sapere ma soprattutto l’infinito amore per ciò che ci circonda. Le sue opere sono custodite in collezioni pubbliche e private.

È stato premiato con il premio internazionale Ercole di Brindisi 2006; inserito tra i migliori 100 artisti del mondo nel 2006; vari i riconoscimenti nazionali e regionali come il 1° premio Arte e Poesia a Messina; ha ritratto vari personaggi dello spettacolo come il giornalista di Sport Mediaset Paolo Bargiggia, lo stilista milanese Carlo Caraceni, Gabriella Sassone giornalista del Tempo e Dagospia, Lorenzo Licitra vincitore di Xfactor 2017, Bianca Atzei, l’icona di stile Jonathan Kashanian, la showgirl Melissa Satta, il calciatore della Juventus Giorgio Chiellini, l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez, il cantautore Gigi D’Alessio e molti altri.

Ha esposto in importanti location: via della Spiga| Milano, Palazzo Zenobio| Venezia, Palazzo Farnese| Piacenza, via Margutta| Roma.

È stato recensito dal critico d’arte Giorgio Gregorio Grasso e dal critico d’arte Nadine Giove.