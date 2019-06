“Il Tempo non ha rughe” presentato a Bottega Artigiana

A Busto Arsizio l’8 giugno dalle ore 18 nello spazio di Bottega Artigiana, in via Zappellini 4 sarà presentato il libro di poesie “Il Tempo non ha rughe”( C.A.SA Edizioni). Si tratta dell’ultimo lavoro della poetessa Annitta Di Mineo, di origine siciliana, natia di Mirabella Imbaccari, residente a Gallarate ove insegna presso l’Istituto Superiore “G. Falcone” e “bustocca” d’adozione.

Al suo attivo ha varie pubblicazioni, tra cui “Sento una Primavera”, “La Memoria e i suoi volti” e numerose pubblicazioni in antologie di poesie e racconti, curate dal saggista/critico letterario Vincenzo Guarracino, dal poeta Guido Oldani e dalla scrittrice Sara Magnoli.

Sue opere figurano accanto ai grandi nomi di poeti e scrittori sia contemporanei sia della letteratura del passato. A condurre l’incontro sarà il poeta Alberto Mori, il reading affidato a Loriano Blasutta e Rossana Malnati.