“This is me” al Lux per combattere le discriminazioni

Arriva domenica 16 giugno, al teatro Lux di Busto Arsizio, il nuovo spettacolo ideato e diretto da Matteo Cirigliano, dal titolo “This is me. È questione d’amore”. Lo spettacolo andrà in scena alle ore 16:00 con una replica alle ore 21:00.

Si tratta di un musical umano e suggestivo con cui il regista vuole toccare un tema sociale importante come la discriminazione verso la diversità in tutte le sue forme. Una performance che vede unirsi la pole dance, con la partecipazione di Dana Hesse, la danza moderna e del ventre, il burlesque, la recitazione e il canto, per trasmettere un messaggio chiaro: “Se tutti siamo diversi allora nessuno è diverso”.

L’evento è dedicato a Michele Ruffino, un diciassettenne che l’anno scorso si è tolto la vita perché vittima del bullismo e dell’indifferenza di chi lo considerava diverso. L’abbraccio dell’autore va alla madre, Maria Catrambone Raso, che oggi lotta perché il “sacrificio” del figlio non sia vano e perché la società civile non sia indifferente.

Lo spettacolo, che vuole accendere i riflettori sul bisogno di affermarsi per ciò che si è, al di là di falsi stereotipi e di pregiudizi da smascherare, presenterà le dicotomie ricco‐povero, bello‐brutto, eterosessuale‐omosessuale, cittadino‐straniero sottolineando la loro insensatezza: “perché è sempre, e solo, una questione d’amore” senza dimenticare che, in natura, è la diversità a garantire la vita.

Il regista, Matteo Cirigliano, responsabile della scuola di musical “Take your Time”, ha già riscosso grande successo con lo spettacolo sulla violenza contro le donne “Ora basta”, tenutosi il 30 novembre a Busto Arsizio al Teatro Manzoni. Per tutti coloro che parteciperanno all’evento si potrà frequentare gratuitamente alcune lezioni di teatro.