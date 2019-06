Tragedia nel pomeriggio al centro commerciale, muore 61enne

Un urlo, poi uno schianto. A terra il corpo di una persona che non si muoveva.



È successo nel primo pomeriggio di domenica in viale Ticino a Gavirate dove si trova il centro commerciale.



Dalle prime informazioni il fatto è avvenuto attorno alle 13.45 e sul posto sono stati inviati due mezzi dal 118: un’ambulanza di Areu e un’automedica, anche se all’arrivo dei sanitari per l’uomo non c’era più nulla da fare: le lesioni erano troppo estese, i segni vitali assenti e il medico rianimatore ha constatato il decesso sul posto.

La vittima è un uomo di 61 anni, pensionato. Sul posto hanno operato i carabinieri della stazione di Gavirate e del nucleo operativo radiomobile di Varese.

Dai primi riscontri sembrano escludersi responsabilità di terzi: l’uomo ha raggiunto da solo l’ultimo piano del centro commerciale, il quinto.