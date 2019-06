Un concerto per Barbara, gli Emerson, Lake & Palmer Project ai Giardini

Emerson, Lake & Palmer Project in concerto ai Giardini Estensi di Varese. L’appuntamento con la storica formazione varesina è per mercoledì sera, 26 giugno, per una serata speciale. Il concerto infatti, sarà dedicato a Barbara De Bernardi, la moglie del musicista Mauro Aimetti, recentemente scomparsa. A lei, Mauro e gli altri musicisti dedicheranno i brani del loro repertorio e non solo.

La band, attiva da ben tredici anni in Italia, Europa e Usa, proporrà i brani dei primi sette album. Durante la serata si potrà ascoltare la suite identica di Tarkus e tutte le Hit degli Emerson, Lake & Palmer con strumenti original Vintage Hammond C3 fine anni 60, Lesley, MiniMoog Model D, ribbon controller, Fender Jazz Bass 70’s year, Gretsch drum stesso set up usato da Carl Palmer nel 1970. Il tutto amplificato con una potenza audio di 10.000 watt.

Appuntamento quindi con Michele Mutti, Hammond C3, Moog, Piano, Mauro Aimetti, Basso, Chitarra 6 & 12 corde, Voce e Oscar Abelli, Batteria, Percussioni, Gongs.

La serata sarà ad ingresso gratuito. Saranno presenti stand gastronomico e birra artigianale de The Bridge Varese e con il supporto dei Gorillas Varese American Football Team.