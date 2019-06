Un flash mob per dire no al 5G. Lo ha organizzato il comitato “Drizza le antenne” nella giornata di sabato 15 giugno ai Giardini Estensi di Varese, dove ha composto la scritta “NO 5G” con il corpo. Il comitato ha quindi organizzato un altro appuntamento e invita tutti a partecipare: è per le ore 19 del 21 giugno 2019. L’appuntamento è sempre all’ingresso dei Giardini Pubblici di Palazzo Estense, sede del comune di Varese.