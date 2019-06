Un Premio Chiara tutto al femminile

Un Premo Chiara tutto al femminile quello che andrà in scena il prossimo autunno. Le tre finaliste dello storico concorso letterario, è nato nel 1989, sono tre donne. L’attrice Laura Morante al suo debutto letterario, la scrittrice e critica teatrale Marta Morazzoni – che insegnò anche in un istituto tecnico di Gallarate – e Beatrice Masini, scrittrice, traduttrice e giornalista conosciuta per i suoi libri dedicati all’infanzia. Una bella terna che unisce tre donne dalle storie differenti e accomunate dall’esigenza di scrivere. La vincitrice sarà annunciata durante la serata finale del festival in programma per il 27 ottobre, alle Ville Ponti.

Tutto al femminile anche il premio riservato agli inediti: quest’anno infatti è stato assegnato a Lorenza Noseda, ticinese, classe 1943. Forte la presenza femminile anche nel Premio Chiara Giovani dove la maggiore parte dei racconti sono scritti da giovani ragazze tra i 15 e i 25 anni. Durante la presentazione di ieri sera infatti, erano presenti tra dei giovani partecipanti al concorso Maddalena Franco, Cecilia Spacio e, un solo ragazzo, Domenico D’Onofrio. Restano da conoscere i partecipanti al Premio Fotografico Riccardo Prina ma, siamo certi, non mancherà lo sguardo delle donne.

E poi, non possiamo dimenticare l’anima del festival: Bambi Lazzati, da trent’anni coordinatrice del festival del racconto, dei suoi incontri, concorsi e ospiti con una grande energia.