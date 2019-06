Un’area umida a Villa Mylius per i novant’anni del Rotary

Un boschetto per offrire alle giovani generazioni l’opportunità di vedere e comprendere l’evolversi spontaneo della natura nelle aree umide. Con la sua storia che affonda le radici 90 anni fa, il Rotary Varese ha messo in essere un’area umida naturalizzata all’interno del parco di Villa Mylius, celebrando anche così il suo prestigioso anniversario.

«Certo, 90 anni di servizio alla città e al suo territorio – spiega Giuliano Modesti, presidente del club per l’anno rotariano 2018/19 -. Una Varese che ha nel verde dei suoi parchi un’eccellenza che vogliamo contribuire a conservare, anzi a valorizzare. Da qui, in stretta sinergia con l’Amministrazione Comunale, l’impegno che ha toccato una parte significativa di un gioiello architettonico e ambientale quale Villa Mylius. Una parte del parco, dove un tempo sorgeva un piccolo laghetto, è stata progettata, realizzata e mantenuta con criteri che rispettano la naturalità dei luoghi umidi».

Così la scelta degli alberi – pioppi ibridi, platani e ontani – si è indirizzata verso specie igrofile, adatte a vivere in ambienti umidi. L’erba sarà volutamente lasciata incolta, con non più di due/tre sfalci all’anno, in modo da favorire l’insediamento di una microflora spontanea e di una microfauna tipica appunto degli ambienti umidi. «Sarà dunque un’area didattica, a vantaggio soprattutto delle giovani generazioni», conclude il presidente Giuliano Modesti, annunciando l’inaugurazione del boschetto per le 11 di questo sabato, 15 giugno, alla presenza del sindaco Davide Galimberti e del vice sindaco Daniele Zanzi, con quest’ultimo anche nel ruolo professionale di esperto agronomo.