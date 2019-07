Alfa srl apre le selezioni per rinnovare il Cda

Alfa srl, il gestore dell’acqua, si prepara a rinnovare i propri vertici.

La società è passata dal terremoto dell’inchiesta Mensa dei Poveri, che ha visto una misura cautelare nei confronti dell’amministratore Saverio Bratta e del consigliere Marcello Pedroni (dimissionari) e ha fatto emergere le pressioni da parte del “gruppo Caianiello”.

Dopo il “rimpasto” ai vertici, adesso la società si muove per valutare il rinnovo del Cda, «anche parziale». La decisione spetta all’assemblea dei soci, ma nel frattempo il Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo (CIViCo, i sindaci dei Comuni serviti) ha pubblicato l’avviso per le candidature.

L’avviso pubblico segnala anche che «saranno individuati come candidabili al ruolo di Amministratore Delegato» soggetti che abbiano requisiti specifici, vale a dire laurea in materie giuridiche o economiche o ingegneria o titoli equipollenti, esperienza triennale in società simili ad Alfa, competenze specifiche nella “gestione di aziende e servizi pubblici o privati”.

La candidatura dev’essere indirizzata al Presidente del Civico (Celestino Cerana, ex sindaco di Marnate), alla sede legale di Alfa in Via Carrobbio 3. Pubblicato il 3 luglio 2019, l’avviso scade alle ore 12.00 del 23 luglio 2019, termine ultimo per la presentazione delle candidature.

Il 30 luglio ci sarà poi l’assemblea dei soci, che nella stessa data approverà il bilancio.

“Il presente avviso di selezione è pubblicato nel presupposto del mantenimento dell’attuale schema di Governance della Società, che ha individuato nel numero di cinque i componenti del Consiglio di Amministrazione”. “Nell’ipotesi in cui il numero degli amministratori dovesse essere fissato in tre unità”, la selezione “perderà efficacia”.