Alla scoperta dell’archeologia varesina: prima tappa ad Angera

Un tour tra i beni archeologici della provincia di Varese. Si parte venerdì 5 luglio dall’area archeologica di Angera e si andrà avanti fino a settembre, toccando altre 9 realtà, di cui ben 4 sono beni Unesco: l’area di Castelseprio Torba, il Monte San Giorgio, il Sacr0 Monte di Varese con Monastero San Francesco, l’Isolino Virginia. A cui si aggiungono: il Monastero di Cairate, l’area di Monsorino di Golasecca, la necropoli Longobarda di Arsago Seprio, e appunto l’area di Angera.

Tutti questi beni archeologici rientrano nel progetto “V4U – Archeo”, che mette insieme nove realtà economiche che hanno dato vita al progetto di valorizzazione dell’archeologia varesina. Il tutto con l’appoggio di Regione Lombardia e la supervisione della Sovrintendenza ai beni culturali. Tale progetto è la naturale prosecuzione di Varese4U, altro progetto realizzato negli anni scorsi e destinato alla promozione dei quattro beni Unesco della provincia di Varese.

Il primo giorno del tour di V4U – Archeo, in programma per venerdì 5 luglio, sarà dedicato ad Angera e al patrimonio archeologico distribuito sul suo territorio, per scoprirne segreti e curiosità. Oltre ai responsabili del museo, andremo alla scoperta di realtà del territorio che sono legate al mondo archeologico e a quello del turismo, con una particolare attenzione all’esperienza che chiunque potrà fare in quell’area. Oltre al museo scopriremo anche i “panini millenari” e “gioielli di altri tempi”.

L’approfondimento del 5 luglio ad Angera sarà possibile seguirlo sul sito di Varese4U, su Varesenews o direttamente sulla pagina Facebook Varese4U – Archeo.