Aperitivo #plasticfree e film con Fridays For Future

Fridays For Future Varese, domenica 7 luglio dalle 19, organizza un aperitivo #plasticfree per tutti i gusti (proposte vegane comprese), allietato dalle musiche hawaiane di Sebastiano Rizzato che ci porteranno per una sera lontano dall’atmosfera varesina. Bicchieri e piatti saranno di materiale compostabile, ma l’invito che si rivolge a tutte e tutti è quello di venire muniti di bicchiere, piatti e posate: ognuno di noi può fare la sua parte e con un gesto simbolico lanciare un segnale chiaro.

A seguire verrà trasmesso il film documentario “Questo cambia tutto” (This Changes Everything), riguardante il cambiamento climatico; la proiezione vuole far riflettere sulle conseguenze del sistema produttivo attuale sulle persone e sull’ambiente che ci circonda. La proiezione sarà introdotta da Mauro Icardi, chimico varesino da sempre interessato ai temi ambientali a alla loro divulgazione.

La serata, si svolgerà presso il campo da Rugby di Giubiano (Centro Sportivo A. Levi, via Salvore n. 9). L’evento è organizzato in collaborazione con Filmstudio 90, Cantine Coopuf e Festa Del Rugby Varese.