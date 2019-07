Batteri e ph non conforme, svuotata e ripulita la piscina esterna

Riceviamo e pubblichiamo

Il giorno 25 giugno durante un controllo di routine effetuato da Ats Insubria sulla qualità dell’acqua della piscina esterna, è stata riscontrata la presenza se pur in modica quantità di pseudomonas aeruginosa e un valore ph non conforme alla normativa.

Appena comunicatoci tale difformità da ATS di competenza, abbiamo attivato tutte le procedure di bonifica, come previsto da manuale di autocontrollo interno. Sono state svuotate e pulite le vasche di compenso, nonché effettuata

iperclorazione.

I valori di PH sono rientrati nella norma immediatamente. Vi informiamo inoltre che in data odierna è stato effettuato ulteriori prelievi per verificare che non vi siano più residui del batterio. Attendiamo rapporti definitivi dal laboratorio di analisi e rassicuriamo gli utenti che non vi sono pericoli per la salute. Seguirà ulteriore comunicato stampa appena avremo le analisi definitive del laboratorio