Brucia un campo tra Saronno e Gerenzano, alta colonna di fumo visibile a chilometri di distanza

Foto di Moreno D.

A fuoco un campo al confine tra Saronno e Gerenzano. Nel pomeriggio di sabato 13 luglio i vigili del fuoco sono stati impegnati per parecchie ore nello spegnimento di un incendio, scaturito in via Campo dei fiori fra Saronno e Gerenzano.

Circa 50 mila metri quadrati interessati dal fuoco: il campo, seminato a frumento e segale, è andato completamente bruciato. La colonna di fumo nero è stata visibile per ore da buona parte del Varesotto: addirittura dal Sacro Monte di Varese, da dove il nostro lettroe ha scattato l’immagine in evidenza.