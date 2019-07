Calciomercato Serie A: tutte le novità

L’estate del calcio 2019 si aprirà il primo luglio e si concluderà il 2 settembre con la pausa della nazionale. A differenza dell’anno precedente il mercato durerà due settimane in più, dilatando tutte le trattative delle società calcistiche. Ciò non vale sicuramente per Roma, Juve e Milan, che sono già pronte a scatenare i primi fuochi d’artificio! Infatti, il ds juventino Paratici, dopo aver chiuso la trattativa con la Roma per lo scambio Spinazzola-Pellegrini, è pronto a volare ad Amsterdam per concludere definitivamente il capitolo sull’acquisizione del giovane campione olandese De Ligt. Inoltre, è stilato il contratto per il centrocampista francese Rabiot. La Roma, invece, sta cercando di trovare un accordo per portare nella Città Eterna l’attaccante Higuaín, sottraendolo dalla squadra torinese. Il Milan, dal canto suo, è in procinto di far svolgere le visite mediche al laterale spagnolo Theo Hernandez e non sembra più interessato a concedere il passaggio di Donnarumma al Psg, giacché non sono stati confermati i 60 milioni richiesti. La società milanese, invece, desidera inserire nella trattativa il portiere Areola.

Il mercato in fermento

Anche le altre squadre di certo non stanno a guardare. La Lazio, infatti, è pronta a chiudere la trattativa per Lazzari, proveniente dalla Spal, e per il difensore slovacco Vavro. L’Inter, invece, è vicinissima a concludere l’accordo con l’attaccante belga del Manchester United Lukaku, offrendo in cambio un prestito oneroso di 10 milioni con riscatto obbligatorio fissato a 60 milioni. In fermento è anche il Napoli che è prossimo a chiudere un importante accordo con il difensore greco Manōlas della Roma, avvicinando l’offerta di 36 milioni, corrispondente alla clausola risolutiva di svincolo. Tra le parti ballano solamente circa 2 milioni di euro. Come si vede dalle notizie relative al calciomercato live di Superscudetto.it, anche le contrattazioni delle altre squadre si stanno infiammando e verranno rese note nei prossimi giorni.

Le trattative delle altre squadre

Il Sassuolo è in procinto di sferrare il colpo Caputo, battendo al fotofinish il Genoa. L’attaccante turco Burak Yilmaz ha raggiunto un accordo con il Lecce. Ora manca solo la stretta di mano con il Besiktas, squadra proprietaria del giocatore, che chiede circa 7 milioni di euro per liberarlo. La Fiorentina del neopresidente Commisso, invece, è in attesa di una risposta del centrocampista romano De Rossi, che, dopo una prima conferma, si è dimostrato titubante a trasferirsi nella società gigliata. Il Torino, dopo aver conquistato l’accesso all’Europa League, causa la defezione del Milan, sanzionato dalla UEFA, è pronto a rinforzare la squadra. Il presidente Cairo sta trattando in prima persona l’acquisizione del centrocampista dell’Inter Radja Nainggolan e del difensore Mário Rui dal Napoli. L’Atalanta, che si affaccia, per la prima volta alla Champions League, dopo essersi rinforzata con l’acquisto del colombiano Muriel, è pronta a chiudere per l’arrivo del centrocampista João Pedro del Cagliari. La società orobica sembra pronta a confermare l’offerta di circa 7 milioni fatta in favore della società sarda. Il Verona, dopo aver chiuso l’acquisto di Rrahmani, è fortemente interessata a concludere una trattativa con la Spal, per il centrocampista Valdifiori. Infine, la Sampdoria del presidente Ferrero, è in prossimità di chiudere la trattativa con il Genk per il centrocampista Ruslan Malinovskyi.