Camion in contromano sulla corsia d’emergenza in A8

Il mezzo è stato visto muoversi in contromano nel tratto finale dell’autostrada A8, tra Buguggiate e la via Gasparotto in direzione Varese. Si tratta di un mezzo che percorreva la corsia di emergenza, con le quattro frecce accese, ma in direzione contraria.

Numerose le segnalazioni in redazione, il camion è stato avvistato poco prima delle 10 di mattina di venerdì 5 luglio.