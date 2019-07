Carcere di Varese, Astuti chiede attenzione dalla Regione

Il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti ha fatto visita questa mattina alla casa circondariale di Varese, accompagnato dalla direttrice Carla Santandrea e dal comandante delle guardie carcerarie. A seguito della visita annuncia che presenterà un emendamento al bilancio regionale, il cui assestamento si discute il 25 e 26 luglio, per sostenere la creazione dell’orto all’interno della struttura.

«Ho trovato una struttura bisognosa di interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria ma ben condotta da un personale motivato, capace e disponibile, a partire dalla nuova direttrice Carla Santandrea – dichiara Astuti -. Gli educatori che operano all’interno della struttura svolgono un lavoro prezioso per il reinserimento nella società e nel mondo del lavoro dei reclusi, che ai Miogni rimangono per periodi relativamente brevi. Credo sia importante sostenere queste attività, a partire dall’orto interno al carcere, sempre come opportunità di formazione e di lavoro per i detenuti, per il quale la struttura ha predisposto un progetto. Chiederò, con un emendamento al bilancio, che la Regione stanzi le risorse necessarie a realizzarlo. Voglio anche lanciare un appello alle associazioni del territorio perché si propongano per realizzare progetti di formazione e di inclusione nella casa circondariale: è un’esperienza bella e importante che può aiutare persone che hanno sbagliato a integrarsi nel modo giusto».