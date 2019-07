Caronnese, apre anche la campagna abbonamenti

La presentazione della Caronnese si è dimostrato anche il momento di lancio in grande stile della campagna abbonamenti che presenta novità e agevolazioni per i tifosi rossoblù, con sconti fino all’80% sul prezzo del biglietto d’entrata.

Come nella scorsa stagione, saranno messe in vendita due tipi di tessere, ciascuna con vantaggi e benefit esclusivi. La tessera rossa è la tessera Vip: al prezzo di 150 euro la Caronnese offrirà ai suoi tifosi di accedere alla tribuna rossa centrale coperta. Il possessore della tessera rossa avrà il diritto di assistere a tutte le partite interne di Serie D e a tutte le partite interne della Juniores Nazionale. Inoltre per quanto riguarda le partite interne di Serie D, il tesserato troverà già recapitata sulla propria poltrona personale la distinta delle formazioni della gara e il giornale Caronnese Calcio News.

La tessera blu è invece la tessera più flessibile con diverse modulazioni di tariffe: con soli 85 euro chi la sceglierà potrà accedere alla tribuna blu laterale coperta per assistere a tutte le partite interne di Serie D e della Juniores Nazionale. La tessera blu è offerta anche a 50 euro per gli over 65 e ridotti.

Quest’anno una grande novità arriva da Unet, lo sponsor di maglia della Caronnese: tutti coloro che sottoscriveranno un contratto con la società di Energia del vicepresidente Giuseppe Pirola entro il 30 settembre avranno la possibilità di ritirare una tessera blu omaggio.

Ma non è finita qui: a tutti i possessori delle tessere di abbonamento la Caronnese regalerà la Rossoblu Card che darà diritto ad entrare a far parte di un mondo di iniziative esclusive.

Gli abbonamenti sono in vendita presso la segreteria dello stadio “Comunale” di Corso della Vittoria di Caronno Pertusella tutti i giorni.

Per informazioni è possibile telefonare al numero 02 9659623 oppure inviare una mail all’indirizzo segreteria@caronnese.it o collegarsi al sito web caronnese.com o ancora acquistare la tessera direttamente al desk che sarà presente in tutte le partite ufficiali della Prima Squadra della Caronnese.