Censimento Istat: ultime ore per aderire al bando

Scade a mezzogiorno di domani, giovedì 11 luglio, il termine per presentare una domanda per partecipare come rilevatori al prossimo Censimento Generale ISTAT per il quadriennio 2018-2021. Una opportunità a disposizione degli studenti dell’Università dell’Insubria grazie a una convenzione tra l’ateneo e Palazzo Estense.

Il bando, online sul sito dell’università (QUI), è aperto a tutti gli iscritti dell’Insubria e permetterà di selezionare venti giovani studenti; per stilare la graduatoria finale si terrà conto della percentuale di crediti previsti dal piano di studi nell’anno d’iscrizione e della media dei voti conseguiti al 31 maggio 2018.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di favorire l’occupazione giovanile e creare maggiore sinergia tra l’ateneo e l’amministrazione. Per i venti selezionati che avvieranno la collaborazione con il Comune di Varese, l’impiego inizierà il 1° ottobre e terminerà il 20 dicembre. Gli studenti che entreranno in servizio verranno divisi in due tipologie di impiego: operatori di back office e rilevatori.

La domanda può essere presentata via mail all’indirizzo collegi@uninsubria.it, o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all’università. Sarà possibile inoltre consegnare i documenti anche direttamente agli uffici di via Ravasi 2 a Varese.