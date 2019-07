Dj set e videogiochi, torna il VDC Music Festival

Sabato 13 luglio al parco pubblico di Via Milano Besozzo, dalle ore 15 alle ore 24, si terrà la seconda edizione di VDC Music Festival. Un festival della durata di una sola giornata che unisce la passione per la musica elettronica e la voglia di un gruppo di ragazzi di mettersi in gioco e creare eventi emozionanti ed originali.

L’attenzione alla scenografia del palco, i vari stand e i molti artisti locali sono di particolare rilievo durante tutta la giornata. Sul palco ci saranno 11 artisti diversi da tutta la provincia di Varese, come Torq, French, Davide Conti, Matt Franc, Bozz e molti altri.

Durante la giornata i partecipanti potranno vivere diverse esperienze: STX Movement, gruppo di tre ragazzi, l’artista Sara Gandolla detta Row e i fotografi Emanuele Tixi Palmieri e Leonardo Bernasconi, saranno presente con una mostra che unisce fotografia e opere d’arte. Top Up, start up varesina per la creazione di capi di abbigliamento con patch fondata da Claudio Rovera, porterà al festival uno stand interattivo nel quale si potranno creare i propri personali capi. Al parco, oltre agli stand di alcuni sponsor, si potrà divertirsi con uno stand interattivo per appassionati di videogiochi organizzato da un’associazione studentesca dell’Insubria.

Il palco è il punto più forte al quale VDC si è dedicato per creare un’atmosfera da festival internazionale con tanto di copertura, proiezioni e macchine del fuoco che renderanno tutta la giornata uno show continuo e mai sperimentato in provincia.

Le collaborazioni sono tante e diversificate: si passa da realtà besozzesi come Porrini Moda e le piscine Stadium, fino a Caon Armando Sport di Gavirate e RedBull. VDC Entertainment nasce nel 2014 dall’idea di un gruppo di amici, che volevano vivere l’esperienza del festival anche nelle realtà più semplici della provincia, quindi iniziarono con la creazione di piccole feste private. Con il passare degli anni questo gruppo si è allargato, crescendo passo dopo passo grazie alla loro amicizia e alla loro passione per il mondo della musica elettronica. Si accorsero che si stava creando sempre più un gruppo coeso anche tra gli artisti che periodicamente tornavano a suonare con loro, di conseguenza nacque l’idea di un palco, una situazione, un’esperienza importante anche per gli artisti che piano piano portò all’idea del festival che a luglio vivrà la sua seconda edizione.

L’anno scorso è stata la prima edizione del VDC Music Festival, il primo one day festival di musica elettronica nella provincia di Varese, e il parco ospitò più di 300 partecipanti. “Quello che veramente ci preme è condividere con i partecipanti l’esperienza che abbiamo spesso vissuto noi ad un festival, un’esperienza completa e piena con tema principalmente musicale che porta un pubblico estremamente eterogeneo a vivere insieme perché accomunati dalla stessa passione. Questa situazione rende anche il pubblico, come l’artista, libero di esprimersi e ballare. In fondo ci si trova tutti parte della stessa grande famiglia.” Mail: vdcentertainment.staff@gmail.com.