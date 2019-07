Estate di grandi lavori di tinteggiatura alla Carducci

Estate in corso: ma per alcuni non solo gite e parchi acquatici, per alcuni anche occasione per rimboccarsi le maniche.

Un manipolo di eroi genitori volenterosi della Scuola Carducci ha deciso di darsi da fare, ha affrontato la calura estiva per riverniciare una parte dell’istituto in via Pietro Micca.

Non si tratta di un posto qualsiasi, è il luogo dove da settembre a giugno i bambini fanno il loro ingresso nella Scuola, dove vengono accolti dalle maestre e da tutto il personale.

«In quel punto – spiega Davide Cazzaniga Presidente Associazione Genitori Scuola Carducci – i bimbi più piccini di prima e seconda elementare hanno qualche esitazione e si voltano per lanciare un ultimo sguardo al papà o la mamma che li hanno accompagnati quasi fin sulla soglia. Diverso per i bambini più grandi: alcuni entrano spavaldi, correndo, sgomitando e spingendosi, altri compongono lunghe file per mano scherzando e ridendo.

Non un posto qualsiasi».

Per questo, su intuizione e suggerimento del personale della scuola, l’associazione genitori si è mossa per svecchiare questo importante passaggio: l’appello non è caduto nel vuoto, le adesioni non sono state molte ma le persone erano determinate.

Grazie alla generosità del punto vendita Leroy Merlin di Solbiate Arno che ha donato tutto il materiale necessario le mamme e i papà si sono dati da fare: una prima serata in settimana è servita a rimuovere pannelli, spostare armadi, ricoprire con lo scotch tutto ciò che doveva essere preservato. Insomma, una prima serata di preparazione. Un secondo appuntamento programmato per il sabato mattina è servito a stendere la prima mano di idropittura, la sera stessa si è proceduto al passaggio di una seconda mano.

Poi è stata la volta dello smalto, una prima passata il sabato sera e una seconda la domenica mattina.

Un compito impegnativo, ma che ha visto la squadra di volontari determinati nel realizzare l’impresa.

« Nei giorni immediatamente precedenti – ricorda il presidente – le fatiche della pianificazione e il toto-colore: per i nostri figli sarà meglio un giallo-sole, un azzurro-cielo o un verde-prato? Alla fine è stato scelto una tonalità di verde a simboleggiare speranza, fortuna e autostima».

«Estate in corso. Ma a settembre, al ritorno in aula, i nostri figli troveranno una struttura in parte rinnovata e, speriamo, più accogliente!»