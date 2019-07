Una festa in bici per la riapertura di via Lonate

È in programma giovedì 11 luglio l’apertura ufficiale della via Lonate, totalmente riqualificata dopo i lavori degli ultimi mesi. La via, arteria di transito fondamentale per la città, è ora molto più sicura per tutti gli utenti della strada, in primis per gli utenti deboli che finalmente possono contare su nuovi marciapiedi e su un’ampia pista ciclabile. E’ nuovo di zecca anche l’impianto di illuminazione a led, ulteriore e importantissimo elemento di sicurezza.

L’inaugurazione è stata organizzata in collaborazione con alcune importanti realtà ciclistiche della città, la Busto – Scopello e l’UC. Bustese Olonia che a loro volta coinvolgeranno altri appassionati delle due ruote. L’appuntamento è fissato alle 21 nei pressi di Cicli Ghirardi (via Lonate 90), dove i partecipanti alla ventiquattresima edizione della Busto – Scopello in agenda a settembre riceveranno le maglie ufficiali della manifestazione.

A seguire, la benedizione e il taglio del nastro, poi tutti a scoprire le novità in bicicletta: il sindaco Emanuele Antonelli guiderà una pedalata aperta a tutti i cittadini lungo la via rinnovata, che dal civico 90 si dirigerà verso la rotonda che si trova all’altezza del cimitero per ritornare al punto di partenza dove ci sarà un brindisi.

Chi non avesse la bicicletta potrà utilizzare i mezzi del bike sharing comunale: il nuovo gestore del servizio porterà infatti in via Lonate una decina di biciclette che saranno a disposizione gratuitamente di chi vorrà provarle. Basterà presentare un documento d’identità, che verrà riconsegnato al momento della restituzione della bici. Sarà anche possibile sottoscrivere l’abbonamento.

Per consentire che la manifestazione si svolga in assoluta sicurezza, lungo la via Lonate dalle 20,30 alle 22,30 sono istituiti alcuni limiti alla viabilità e in particolare:

• il divieto di transito nel tratto da via Don Guanella/delle Allodole a via Bonsignora, con le conseguenti direzioni obbligatorie nelle vie Favana, P. Micca, Don Guanella e Allodole e nelle laterali che ad esso adducono;

• il divieto di transito nel tratto da via Don Guanella/delle Allodole a via XV Giugno/Sicilia per il tempo strettamente necessario al transito del corteo ciclistico.

L’accesso ai veicoli dei residenti e di quelli diretti alle attività commerciali potrà avvenire secondo le indicazioni del personale della Polizia Locale presente che è anche incaricato di adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente necessario per la sicurezza e la disciplina della circolazione veicolare e pedonale durante lo svolgimento della manifestazione.