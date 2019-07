Fiamme nello scantinato: evacuata palazzina

Un incendio è scoppiato questa mattina, poco dopo le 6, nello scantinato di uno stabile di Breganzona in via Camara.

La Polizia cantonale racconta che i residenti sono stati fatti evacuare a titolo precauzionale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e della Polizia della città di Lugano in supporto, i Pompieri di Lugano, che hanno domato le fiamme, e i soccorritori della Croce Verde di Lugano.

Non si lamentano feriti o intossicati. Le operazioni di messa in sicurezza dello stabile sono ancora in corso e richiederanno diverse ore. Sono pure in corso le verifiche dell’ufficio tecnico per la valutazione dell’abitabilità dello stabile.